Ovo Patagonia: Duerme en una cápsula suspendida en la montaña

La experiencia de alojarte en Ovo Patagonia es algo que no te puedes perder: una cápsula diseñada para ofrecer una conexión única con la naturaleza en medio de un paisaje impactante.

Una Noche entre las Nubes

Situado en la ladera de las montañas patagónicas, Ovo Patagonia ofrece la posibilidad de vivir una noche en una cápsula suspendida. Cada módulo está diseñado para fusionarse con el entorno, brindando a los huéspedes una vista panorámica que corta la respiración.

Diseño y Comodidad

Las cápsulas no solo se destacan por su estética moderna, sino que también están equipadas con todas las comodidades necesarias. Aislamiento térmico, un sistema de calefacción efectivo y una cama acogedora garantizan que tu noche sea placentera, sin importar las condiciones climáticas externas.

Aventuras al Aire Libre

No es solo un lugar para dormir. La zona ofrece una variedad de actividades al aire libre, como senderismo, avistamiento de aves y paseos en bicicleta. Todo diseñado para que los visitantes aprovechen al máximo la belleza natural de la Patagonia.

Un Escape para los Sentidos

Experimentar Ovo Patagonia es sumergirse en un oasis de tranquilidad, donde cada amanecer es un regalo. Imagina despertar con el canto de las aves y los primeros rayos del sol iluminando el paisaje montañoso. Sin duda, es una experiencia que rejuvenece los sentidos.

Reservas y Acceso

Planificar tu estadía es sencillo. La disponibilidad puede variar, así que se recomienda realizar reservas con anticipación. La accesibilidad al sitio está asegurada a través de rutas bien mantenidas, permitiendo que más personas se atrevan a vivir esta experiencia única.