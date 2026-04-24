Crianza y pantallas: la nueva preocupación de las familias en Córdoba

El nuevo portal «Familias en Línea» busca empoderar a los hogares cordobeses en el proceso educativo, fortaleciendo la conexión con las escuelas en la era digital.

Un Proyecto que Responde a las Necesidades Reales

El Ministerio de Educación de Córdoba ha lanzado “Familias en Línea”, un espacio digital diseñado para apoyar a las familias en su interacción con la educación, especialmente en un contexto donde la tecnología juega un papel crucial.

Esta iniciativa nace de un proceso de escucha activa en diversas localidades, liderado por el equipo de Escuela, Familia y Comunidad. Aldana Teysseudu, quien forma parte del proyecto, destacó que fue creado a partir de un mandato del ministro Horacio Ferreyra, después de realizar grupos focales y encuentros en comunidades de la provincia.

Escuchando a la Comunidad

“La primera fase fue salir a escuchar”, afirmó Teysseudu. Durante el proceso, se llevaron a cabo reuniones en ciudades como Totoral, Brinkmann y Cura Brochero. Estas conversaciones revelaron preocupaciones centrales sobre la educación y la crianza en el entorno actual.

Preocupaciones de las Familias

Uno de los temas más recurrentes fue el uso de pantallas y la tecnología en la vida familiar. Otras cuestiones importantes incluyeron la educación sexual integral, el bullying y la inclusión de estudiantes con discapacidad.

“El cuidado de lo digital fue lo que más se mencionó”, comentó la funcionaria, aludiendo a las inquietudes sobre cómo establecer límites en el uso de celulares y cómo fomentar un aprendizaje efectivo en casa.

Contenido Específico para Cada Necesidad

El portal «Familias en Línea» tiene como objetivo abordar esas inquietudes proporcionando contenido desarrollado por equipos multidisciplinarios del Ministerio, que abarcan disciplinas como psicología, psicopedagogía y trabajo social. Esto permitirá ofrecer recursos sobre el uso responsable de la tecnología, la educación emocional y el acompañamiento en los trayectos escolares.

Construcción Colectiva de Saberes

Teysseudu enfatizó que la plataforma no se limita a un enfoque técnico, sino que busca ser un espacio inclusivo. “Es una construcción colectiva que integra múltiples voces y conocimientos”, aseguró. Además, se realizaron devoluciones a las familias que participaron en las primeras etapas para ajustar los contenidos antes de su lanzamiento. “La respuesta fue muy positiva”, concluyó.