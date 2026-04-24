Wall Street: Aumentan los Riesgos por la Volatilidad

Las acciones y los bonos en dólares de Argentina experimentan subas notables en medio de un clima de tensión internacional que sacude los mercados globales. Esta semana cierra con un panorama financiero optimista, a pesar de las adversidades externas.

Fuertes Subas en Acciones y Bonos

Los ADRs argentinos están en alza, destacándose Banco Macro (+1.5%), BBVA (+1.3%) y Edenor (+1%). Mientras tanto, en Wall Street, los bonos también cotizan al alza, liderados por el GD30D (+0.5%) y el AL35D (+0.3%). Sin embargo, el riesgo país alcanzó niveles altos, subiendo un 1.8% hasta los 559 puntos básicos, de acuerdo con datos de J.P. Morgan.

Tensiones Internacionales Impactan Mercados

La inestabilidad en Medio Oriente se intensifica tras la publicación de imágenes de comandos iraníes abordando un buque en el estrecho de Ormuz. Esto provocó un aumento significativo en los precios del petróleo, generando mayor volatilidad en las operaciones de Wall Street.

Desempeño del S&P Merval

El S&P Merval se recupera, marcando una subida del 0.9% hasta los 2,856,978.49 puntos. Los papeles líderes que más crecen son Edenor (+2.7%), Grupo Supervielle (+2.7%), Central Puerto (+2.6%) y Cresud (+2.5%).

Monedas y Tipo de Cambio

Este 24 de abril, el dólar oficial se sitúa a $1,370 para compra y $1,420 para venta en el Banco Nación, con un incremento de $5 respecto al día anterior. El dólar mayorista se mantiene en $1,392, sin cambios respecto a la jornada anterior. El dólar Blue se cotiza a $1,400 para la compra y $1,420 para la venta, susteniendo el mismo valor que al cierre de la jornada anterior.

Panorama Global de las Bolsas

A nivel internacional, el brent se incrementa un 0.38%, alcanzando los US$ 105.5, mientras que el WTI desciende un 0.38% hasta los US$ 95.44. En EE. UU., el S&P 500 sube un 0.18%, aunque el Dow Jones cae un 0.60%. En Europa, el Euro Stoxx retrocede 0.19%, mientras que el DAX alemán y el CAC francés bajan 0.14% y 0.70% respectivamente.

El Banco Central en Acción

En noticias del mercado local, el Banco Central ha comprado US$ 194 millones, llevando el total a US$ 6,685 millones en lo que va del año. Este verano, el BCRA ha intensificado sus compras, logrando un promedio diario cercano a US$ 90 millones, mientras las reservas brutas se establecen en US$ 46,167 millones.

Confianza del Consumidor en Caída

Un informe reciente indica que el Índice de Confianza del Consumidor de la UTDT cayó un 5.7% en abril, marcando así la tercera reducción consecutiva. Este índice se encuentra un 10.1% por debajo de su nivel de abril de 2025, reflejando un panorama de incertidumbre económica.