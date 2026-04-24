La Casa de los Espíritus: Estreno de Serie en Chile con Alfombra Azul y Muchos Fans

Estreno de "La casa de los espíritus": Una noche mágica en Santiago

El estreno de "La casa de los espíritus", la nueva serie de Prime Video, deslumbró en Santiago con una alfombra azul que transformó el Teatro Municipal, marcando un hito en la adaptación de la célebre obra de Isabel Allende.

La emoción desbordó el ambiente en el famoso Teatro Municipal de Santiago, donde el pasado viernes se llevó a cabo el estreno de «La casa de los espíritus». Esta serie, que se lanzará el 29 de abril, no solo es la primera adaptación episódica del aclamado libro de Isabel Allende, sino que también se destaca por ser la primera realizada íntegramente en español.

Una alfombra azul llena de estrellas

Desde primeras horas de la tarde, la afluencia de fans creció a medida que se acercaba la hora de la proyección. La alfombra azul, un cambio del tradicional rojo, se convirtió en un verdadero escenario donde los protagonistas desfilaron ante los medios de comunicación y admiradores. Entre los primeros en llegar estuvo Nicolás Francella, quien encarna a Miguel, un personaje que solo había sido mencionado en la adaptación cinematográfica de 1993. Con gran entusiasmo, declaró: “Las directoras tienen una visión muy clara de cómo contar esta historia”.

Emoción a flor de piel

La actriz Rocío Hernández, quien interpreta a Alba, también expresó su alegría, señalando que esta adapción les permitirá a los espectadores conectar con su propia historia. «Es una oportunidad de entender por qué somos quienes somos hoy”, reflexionó emocionada en la alfombra. La llegada de Dolores Fonzi añadía un nuevo matiz a la gala. La talentosa actriz, que desempeña el papel de Clara, compartió su sorpresa por la fidelidad de la serie a la novela. “Los que conocen la historia van a quedar muy satisfechos. Es una versión que respeta la esencia del libro”, afirmó, aunque no dejó de rendir tributo a la película original.

Momentos únicos entre fans y actores

Durante la velada, la llegada de las estrellas más esperadas, Nicole Wallace y Alfonso Herrera, provocó un estallido de alegría entre los asistentes. Con gestos amables, ambos actores se tomaron el tiempo necesario para interactuar con sus seguidores, firmando posters y tomando fotografías. Una conexión genuina que hizo que la noche fuese aún más especial. Un momento emotivo se vivió cuando una fan, gracias al periodista Guido Zaffora, entregó una conchita de mar a Wallace, quien no pudo contener las lágrimas de felicidad al escuchar la historia detrás del gesto. Este tipo de cercanía entre artistas y público es lo que hace que estas noches sean memorables.

El futuro de «La casa de los espíritus»