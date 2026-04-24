Causa Vialidad: Decomisan bienes de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner

Título: La Justicia Avanza: Se Ejecutan Bienes de Cristina Fernández de Kirchner y Condenados de la Causa Vialidad

Bajada: La Corte de Casación Federal ha decidido ejecutar los activos de Cristina Kirchner, su familia y otros condenados en un decisivo fallo que marcará un precedente en procesos judiciales sobre bienes de origen ilícito.