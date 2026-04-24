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Causa Vialidad: Decomisan bienes de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner

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Título: La Justicia Avanza: Se Ejecutan Bienes de Cristina Fernández de Kirchner y Condenados de la Causa Vialidad

Bajada: La Corte de Casación Federal ha decidido ejecutar los activos de Cristina Kirchner, su familia y otros condenados en un decisivo fallo que marcará un precedente en procesos judiciales sobre bienes de origen ilícito.

En una determinación que resuena en el ámbito político y judicial, la Casación Federal ha emitido un fallo que asegura la ejecución de bienes pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y otros condenados en la causa Vialidad. La decisión fue tomada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.

Un Cambio de Paradigma Judicial

Esta resolución respalda el decomiso ya establecido en la sentencia anterior y establece un criterio fundamental: los activos de procedencia ilícita son recuperables por el Estado, incluso si fueron transferidos a terceros o heredados. En este contexto, los involucrados incluyen no solo a Cristina Kirchner, sino también a Máximo Kirchner, Florencia Kirchner y Lázaro Báez.

La Posición del Ministerio Público

Previo a esta resolución, el fiscal Mario Villar había argumentado que cualquier reclamo relacionado con esos activos debía gestionarse a través de la vía civil o administrativa. Sin embargo, esto no impidió que se llevara a cabo el decomiso ordenado previamente por el Tribunal Oral Federal 2.

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