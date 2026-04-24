Los Salarios Más Altos en Argentina: Jefes y Gerentes en la Cima

Las empresas que logren fusionar una compensación atractiva con iniciativas de impacto, flexibilidad genuina y oportunidades de crecimiento profesional tendrán la delantera en la captación y conservación del talento en 2026.

De acuerdo con la Guía Salarial Argentina 2026 de Michael Page, que recopila más de 1.900 respuestas de profesionales y empresas, se revela que la compensación laboral se redefinirá en un mercado que se torna más transparente y desafiante.

Salarios en el Sector Financiero: Gerentes en la Cima

El ámbito financiero se establece como esencial para la eficiencia organizacional. Un gerente de administración y finanzas senior en grandes empresas puede cobrar entre $11 y $15 millones mensuales, incluyendo bonificaciones de tres a cinco sueldos. En compañías más pequeñas, los salarios varían entre $8 y $11 millones.

Los gerentes contables en grandes firmas llegan a $12,5 millones, mientras que los jefes contables perciben entre $6 y $7,5 millones. La búsqueda de profesionales especializados en control de gestión y analítica avanzada se intensifica, impulsada por el avance de la inteligencia artificial en los equipos.

Supply Chain: Una Carrera Estratégica en Auge

El sector de Supply Chain se posiciona como un pilar fundamental, con una creciente demanda en los campos de energía, minería y retail. Un gerente de supply chain en una multinacional puede ganar entre $11 y $14 millones, mientras que en empresas más pequeñas, el rango se sitúa entre $7,5 y $10 millones. La inclusión de elementos en dólares en los paquetes salariales se convierte en crucial para atraer a profesionales experimentados en este sector.

Ingeniería: Necesidad de Perfiles Híbridos

La ingeniería se enfrenta a un cambio significativo que exige la fusión de capacidades técnicas con habilidades de gestión. Un gerente de planta puede alcanzar salarios de entre $11 y $14 millones, mientras que un gerente industrial puede ganar hasta $15 millones. Los jefes de producción y los project managers en grandes empresas tienen un rango salarial de $6,3 a $11 millones.

La presión sobre los salarios crece en sectores como minería y oil & gas, donde la escasez de talento se manifiesta con mayor fuerza en regiones como NOA, Cuyo y Patagonia.

Ventas: Un Mercado Competitivo

El ámbito comercial está marcado por una fuerte competencia. Un gerente de ventas B2B en una gran empresa percibe entre $11 y $15 millones, además de bonificaciones considerables. En el sector B2C, los gerentes artizan salarios de hasta $14 millones. Los business developer managers se sitúan entre $5 y $6,5 millones, y los ingenieros de ventas perciben entre $4,5 y $6 millones. Esa remuneración variable puede representar entre el 20% y el 30% del paquete total en posiciones senior.

Marketing: Resultados como Prioridad

El marketing se adecúa hacia estrategias de conversión efectivas. Un gerente de marketing B2C en una gran compañía gana entre $8,5 y $12 millones, mientras que en el área B2B el rango es de $7,4 a $9 millones. Los gerentes de eCommerce perciben hasta $8 millones, y los brand managers se sitúan entre $6,1 y $7,4 millones. Existe una creciente demanda por profesionales con habilidades en rendimiento y datos, lo que aumenta la presión sobre los salarios.

Healthcare & Life Sciences: La Revolución de los Datos

El sector de salud y ciencias de la vida está experimentando una transformación significativa impulsada por el uso de inteligencia artificial y análisis de datos. Se busca talento capaz de integrar ciencia, negocio y tecnología, con salarios competitivos en roles clave. Por ejemplo, un director de unidad de negocio puede ganar entre $13 y $17 millones en empresas nacionales, y hasta $20 millones en multinacionales.

Las áreas técnicas en este campo oscilan entre $7 y $15 millones, dependiendo del puesto y la empresa. Las filiales de multinacionales están a la vanguardia en la adopción de procesos automatizados, mientras que los laboratorios locales comienzan a implementar estas innovaciones para aumentar la eficiencia.

La Guía Salarial 2026 evidencia que, aunque los salarios siguen siendo un factor predominante en la atracción y rotación de talento, hoy en día no son suficientes por sí solos. Los beneficios personalizados, la flexibilidad laboral y las oportunidades de desarrollo profesional se consagran como elementos esenciales para captar el interés de los profesionales, quienes exigen incrementos salariales superiores al 20% en un contexto de ajuste inflacionario.