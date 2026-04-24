Más de 2100 Inscripciones para ‘La Uni Te Recibe’ 2026

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) ha anunciado con gran expectativa la edición 2026 de su tradicional jornada de puertas abiertas, "La Uni Te Recibe". Este evento se llevará a cabo en Comodoro Rivadavia los días 3 y 4 de junio, prometiendo una experiencia única para futuros estudiantes.

Con más de 2100 inscriptos provenientes de diversas localidades, como Río Mayo, Sarmiento, Caleta Olivia y Las Plumas, la UNPSJB reafirma su compromiso con la educación regional y la inclusión de jóvenes en el ámbito académico.

Detalles del Evento

Las actividades del evento se desarrollarán en dos turnos el 3 de junio, de 9 a 13 y de 13 a 17 horas. El 4 de junio, todas las actividades se concentrarán en la mañana, donde los asistentes podrán interactuar con stands, charlas informativas y diversas actividades de las unidades académicas.

Según Daniela Tomelín, secretaria académica de la UNPSJB, el objetivo principal es que los estudiantes de último año de secundaria conozcan las 65 carreras disponibles y los servicios que ofrece la universidad para el próximo ciclo lectivo.

Amplia Oferta Académica

La propuesta educativa abarca modalidades presenciales, combinadas y a distancia, adaptándose a las necesidades actuales y facilitando el acceso a la educación en la región sur de Chubut y el norte de Santa Cruz.

Además, la jornada está abierta a toda la comunidad, incluyendo a quienes desean retomar sus estudios y a potenciales estudiantes de más de 25 años sin título secundario, quienes contarán con un programa específico.

Apoyo y Bienestar Estudiantil

Durante la jornada, la Subsecretaría Académica y la Secretaría de Bienestar Universitario brindarán información sobre los sistemas de becas propios, que complementan iniciativas nacionales como las becas Progresar y Manuel Belgrano, destinadas a apoyar la trayectoria académica de los estudiantes.

Gastón Morales, secretario de Bienestar Universitario, destacará los servicios esenciales, incluidos comedor, albergues y opciones deportivas. Susana Vidoz enfatizó la importancia de generar vínculos y acompañar a los nuevos ingresantes en su proyecto de vida académico.

Expansión y Compromiso Regional

Este año, «La Uni Te Recibe» se replicará en otras sedes: Puerto Madryn el 4 y 5 de junio, Trelew en agosto y Esquel en septiembre. René Silvera subrayó el compromiso de la universidad por fortalecer la educación en la región.

Además, Carla Ántola, directora de la Dirección de Orientación Educativa, informó que la matrícula ha crecido de manera constante en los últimos cinco años, gracias a la ampliación de la oferta académica y a las coyunturas económicas actuales que impulsan a los jóvenes a buscar nuevas oportunidades.