Millonario cazador pierde la vida aplastado por elefantes en California

Un cazador millonario estadounidense ha perdido la vida tras ser aplastado por una manada de elefantes durante una expedición de caza en Gabón. Este trágico suceso ocurrió en la selva de Lope-Okanda, mientras intentaba cazar un antílope de la especie yellow-backed duiker.

Ernie Dosio, un propietario de viñedos de 75 años originario de Lodi, California, se encontraba en una cacería cuando él y su guía se encontraron inesperadamente con cinco elefantes hembra y un ternero. En el momento del encuentro, dos de ellos sufrieron graves lesiones y Dosio fue fatalmente aplastado.

Un Próspero Dueño de Viñedos y Cazador Apasionado

Dosio, conocido en el Sacramento Safari Club, había acumulado una vasta colección de trofeos de caza a lo largo de los años, incluidos grandes felinos y elefantes. Según un antiguo compañero cazador, “Ernie cazaba desde que podía sostener un rifle. Aunque se cuestiona la caza de grandes animales, todas sus actividades fueron autorizadas y contribuyeron a la conservación de la fauna”.

El Impacto de la Caza en la Fauna Silvestre

El operador de safaris Collect Africa, que confirmo la muerte de Dosio, destaca la importancia de la caza controlada en la gestión de poblaciones de animales. A nivel mundial, la caza deportiva legal tiene un peso significativo, con una estimación de ganancias multimillonarias en países como Sudáfrica.

Elefantes en Peligro de Extinción

Los bosques de Gabón albergan alrededor de 95,000 elefantes de bosque, lo que representa una porción significativa de la población global de esta especie que enfrenta amenazas al borde de la extinción. Los esfuerzos para regular y conservar su entorno son críticos.

El Estado de la Caza Mayor en EE. UU.

La caza de trofeos es un tema controversial. Durante su mandato, Donald Trump impulsó un consejo de vida silvestre que buscaba facilitar la importación de trofeos de caza de África, pero fue desmantelado debido a numerosas críticas. En el último año, otro cazador estadounidense perdió la vida durante una expedición en Sudáfrica.

Actualmente, la embajada de EE. UU. en Gabón está gestionando el regreso de los restos de Dosio a su hogar en California.