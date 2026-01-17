Criar un hijo costará hasta $600,000 en diciembre de 2025, según el INDEC

El Impactante Costo de Criar a un Niño en Argentina: ¿Cuánto Necesitan las Familias?
En diciembre de 2025, los hogares argentinos enfrentaron una necesidad financiera abrumadora para cubrir los gastos de crianza de sus hijos. Los números revelan una realidad económica que invita a la reflexión.
Los Altos Costos de la Crianza Infantil
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), los gastos para cuidar a un niño en Argentina oscilaron entre $460.178 y $586.627, dependiendo de la edad. Por ejemplo, criar a un menor de un año costó $460.178, donde $148.236 se destinaron a bienes y servicios y $311.942 se utilizaron para cuidados.
Crianza de Niños de 1 a 3 Años
Los costos se incrementaron notablemente para los niños de 1 a 3 años, alcanzando un total de $547.913. De esta suma, $191.408 correspondieron a bienes y servicios, mientras que $356.505 se usaron para cuidados.
Inversión en Niños de 4 a 5 Años
Para los niños de 4 a 5 años, la canasta se estableció en $466.596, desglosándose en $243.780 para bienes y servicios y $222.816 para el cuidado.
El Más Alto Costo: 6 a 12 Años
Los mayores gastos fueron reportados en la franja de 6 a 12 años, donde el costo alcanzó los $586.627, con $302.411 en bienes y servicios y $284.217 en cuidados.
Determinación de Costos del INDEC
El INDEC determina los costos de crianza considerando el tiempo requerido para el cuidado de cada grupo etario, valorando esas horas con remuneraciones específicas. Para calcular el costo de bienes y servicios, se usa el valor mensual de la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires.
Cuánto Necesita una Familia Promedio
En diciembre, una familia compuesta por dos adultos y dos menores necesitó ingresos de $1.308.713 para evitar la pobreza y $589.510 para no caer en la indigencia. Estos datos subrayan la creciente presión económica sobre los hogares argentinos.
Inflación y Su Impacto en la Economía Familiar
La inflación de diciembre fue del 2.8%, mientras que la variación de la CBT y la CBA se ubicó por encima, alcanzando un aumento del 4.1% en comparación con noviembre. Comparando el año anterior, la CBA y la CBT aumentaron 31.2% y 27.7%, respectivamente, reflejando la difícil situación económica que atraviesa el país.