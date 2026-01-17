Criar un hijo costará hasta $600,000 en diciembre de 2025, según el INDEC

En diciembre de 2025, los hogares argentinos enfrentaron una necesidad financiera abrumadora para cubrir los gastos de crianza de sus hijos. Los números revelan una realidad económica que invita a la reflexión.

Los Altos Costos de la Crianza Infantil

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), los gastos para cuidar a un niño en Argentina oscilaron entre $460.178 y $586.627, dependiendo de la edad. Por ejemplo, criar a un menor de un año costó $460.178, donde $148.236 se destinaron a bienes y servicios y $311.942 se utilizaron para cuidados.

Crianza de Niños de 1 a 3 Años

Los costos se incrementaron notablemente para los niños de 1 a 3 años, alcanzando un total de $547.913. De esta suma, $191.408 correspondieron a bienes y servicios, mientras que $356.505 se usaron para cuidados.

Inversión en Niños de 4 a 5 Años

Para los niños de 4 a 5 años, la canasta se estableció en $466.596, desglosándose en $243.780 para bienes y servicios y $222.816 para el cuidado.

El Más Alto Costo: 6 a 12 Años

Los mayores gastos fueron reportados en la franja de 6 a 12 años, donde el costo alcanzó los $586.627, con $302.411 en bienes y servicios y $284.217 en cuidados.