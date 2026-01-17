Sam Worthington y Stephen Lang: La sorprendente rivalidad del ‘bueno’ y el ‘malo’ de Avatar en la vida real

En una conversación íntima, los protagonistas de la saga “Avatar”, Sam Worthington y Stephen Lang, comparten detalles sobre sus personajes y la dinámica que los une tanto en la pantalla como en la vida real.

Calor y Frialdad: La Dualidad de Dos Actores

Mientras la nueva entrega de “Avatar”, Avatar: Fuego y Cenizas, ya ha recaudado más de 1.231 millones de dólares en taquilla, Worthington y Lang se presentan como dos fuerzas opuestas. Worthington, con un comportamiento más reservado, contrasta con Lang, quien irradia una energía vibrante y confiada.

Un Pasado que Define

Worthington, ahora famoso, tenía un inicio poco convencional en la industria: fue albañil antes de convertirse en una estrella de cine. Su viaje estuvo marcado por momentos desafiantes, incluyendo una lucha personal con el alcohol tras el éxito de Avatar en 2009.

Por otro lado, Lang proviene de una prominente familia neoyorquina, y su carrera comenzó en el teatro, donde brilló en producciones como A Few Good Men.

La Acción en el Set: ¿Pelear o No Pelear?

Ambos actores deberán lidiar con intensas escenas de combate en esta nueva entrega. Cuando se les preguntó si realizan ellos mismos las peleas, Stephen comentó: «Es una mezcla de ambas. Hay cosas que hacemos nosotros, pero algunas requieren especialistas para asegurar nuestra seguridad.»

James Cameron: El Visionario Detrás de la Cámara

¿Qué hace que el director James Cameron sea tan especial? Worthington sostiene que es su profunda conexión con los actores que interpreta. “Es un maestro en capture la esencia de la actuación, un verdadero amante del arte”, dice.

Lang coincide: «Su curiosidad por el mundo lo convierte en un director excepcional. Siempre busca aprender y explorar nuevas ideas.»

La Saga de “Avatar”: Más que Entretenimiento

Al preguntarles sobre si la saga es una crítica hacia el colonialismo, Worthington respondió que Cameron utiliza su arte para expresar sus inquietudes sobre diversos temas, incluyendo la empatía y el cuidado del planeta. Según él, en el centro de la historia hay una conmovedora exploración del amor y la familia.

Construyendo Personajes Complejos

Lang comparte cómo construir su papel de Quaritch, un personaje multifacético: «Todo se reduce a la necesidad. Preguntarme constantemente qué necesita mi personaje es clave para ofrecer una actuación real.»

Worthington añade que Jake, su personaje, ha recorrido un formidable camino de evolución, encontrando un propósito en su vida a través de su conexión con Pandora y su lucha al lado de su familia.

Amistad más Allá de la Pantalla

La relación entre ambos actores ha crecido significativamente a lo largo de los años. Lang comenta: «Me considero amigo de Sam. Hemos recorrido un largo camino juntos en esta saga.»

Worthington corrobora esta idea, resaltando que han compartido momentos significativos en esta familia que se ha formado en torno a “Avatar”.

Desafíos y Conexiones

Cuando Lang es preguntado sobre su rutina de ejercicio a los 73 años, sonríe y dice: «Sí, la única habilidad que tengo es mantenerme en pie.» Una broma que deja claro que, aunque el tiempo pasa, su dedicación al arte y al físico sigue vigente.

Expectativas Massivas en el Futuro

Sobre la próxima película, Lang deja abierta la posibilidad de futuros conflictos entre sus personajes: «En “Avatar 4”, veremos si hay más peleas o si nos reconciliamos al final.»