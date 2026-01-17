Brasil Lanza Su Stablecoin en Dos Exchanges Internacionales

La stablecoin respaldada por el real brasileño, BRL1, da un gran paso al comenzar sus operaciones en plataformas internacionales, permitiendo el trading en dólares y expandiendo así su alcance global.

Una Nueva Era para el Real Brasileño

La BRL1 Network ha anunciado el listado de la stablecoin BRL1 en OKX y Kraken, integrando el real brasileño en el competitivo escenario de las criptomonedas. Este avance no solo facilita el acceso internacional, sino que también permite el trading directo en dólares, impulsando su circulación global.

Impulsando Conexiones Globales

El consorcio detrás de este proyecto, que incluye a empresas como Bitso, Foxbit, Mercado Bitcoin y Cainvest, busca crear una infraestructura que conecte el real con una economía digital sólida. Esta stablecoin está diseñada para intermediar entre sistemas financieros tradicionales y el creciente mundo de las criptomonedas.

BRL1: Un Enlace Estratégico

La llegada de BRL1 a plataformas de trading internacionales representa una oportunidad única. La stablecoin no solo se negociará contra otras monedas, lo que mejorará su liquidez, sino que también simplifica procesos operativos y abre nuevas puertas a los inversores que buscan influir en el mercado brasileño.

Opiniones de Expertos

Según Thomaz Teixeira, CEO de BRL1 Network, este listado no solo amplía el alcance del activo fuera de Brasil, sino que también fortalece la conexión del real con el sistema financiero global. «Con más de 60 millones de potenciales usuarios a nivel mundial, el acceso de BRL1 en dólares promueve mayor conectividad internacional», afirmó Teixeira.

El Futuro se Amplía: Nuevas Integraciones y Oportunidades

Con la stablecoin ahora disponible en exchanges como Mercado Bitcoin, Bitso y Foxbit, la próxima fase se centrará en expandir su presencia internacional. El objetivo para 2026 incluye sumar nuevas integraciones y potenciar el uso del real en entornos digitales.

Innovaciones en el Mercado Local

Además, la Bolsa de Brasil (B3) tiene planes de lanzar su propia stablecoin en 2026, vinculada al real, buscando facilitar operaciones tokenizadas y un mercado de trading continuo. Mientras el Banco Central de Brasil sigue con la pausa en el desarrollo de su moneda digital, esta iniciativa proporciona una respuesta a la demanda de activos seguros y eficientes, según Luiz Masagão, vicepresidente de B3.

Hacia un Ecosistema Digital Sostenible

El proyecto de stablecoin de B3 se suma a otros esfuerzos, como la incorporación de derivados de Bitcoin y servicios para el público minorista. Este movimiento está destinado a posicionar a B3 como un líder en el ámbito cripto y a ofrecer nuevas oportunidades de inversión.