ANSV Multa a Mil Conductores

En estas vacaciones de verano, las cifras de infracciones en las rutas argentinas han dejado a las autoridades en estado de alerta. Un reciente informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial revela un panorama preocupante sobre la seguridad en las vías del país.

Controles Exhaustivos y Resultados Desalentadores

Durante los primeros 15 días de enero, se llevaron a cabo más de 2.900 operativos en 39 puntos clave de Argentina, controlando alrededor de 231.962 vehículos. Los resultados, sin embargo, han sido alarmantes.

Infracciones por Alcoholemia

El informe destaca que se han labrado más de 5.000 actas de infracción, de las cuales cerca de 1.000 correspondieron a conductores que manejaban bajo los efectos del alcohol. Este comportamiento se mantiene a pesar de las campañas de concientización y la implementación de la Ley de Alcohol Cero en las rutas federales.

La situación más preocupante se detectó en la localidad de Güemes, Salta, donde se registró un nivel de alcoholemia que superó los 3 g/l, por encima de los límites que pueden medir los equipos de control. Otras ciudades, como Gualeguaychú (Entre Ríos) y Corrientes, también reportaron niveles alarmantes de alcohol en sangre de hasta 2,84 g/l y 2,48 g/l, respectivamente.

Faltas Comunes en las Rutas

Entre las principales infracciones cometidas por los conductores, se destacó la falta de revisión técnica, con 838 sanciones impuestas. Asimismo, se registraron 586 multas por no portar la documentación obligatoria y otros 586 casos de personas circulando sin el cinturón de seguridad ajustado. Además, se labraron 372 actas por patentes faltantes o tapadas intencionalmente.

El Impacto de las Infracciones en la Seguridad Vial

La alta cifra de infracciones pone en evidencia la necesidad de mantener el enfoque en la seguridad vial, especialmente en un contexto donde el volumen de tránsito aumenta significativamente durante la temporada estival. Las autoridades continúan instando a los conductores a respetar las normas y a no subestimar los peligros asociados con la conducción irresponsable.