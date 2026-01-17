Petro intenta mitigar el impacto del aumento salarial en la economía colombiana

En un contexto de inflación creciente, el gobierno colombiano ha implementado un significativo aumento del 23% en el salario mínimo, lo que genera diversas repercusiones en la economía del país.

El reciente incremento del salario mínimo ha llevado al gobierno de Gustavo Petro a establecer controles en los precios de sectores clave, como la construcción y la salud, en un intento por mitigar el impacto de la inflación.

Aumento del Salario Mínimo: Consecuencias Inmediatas

Esta revisión histórica del salario mínimo entró en vigor este mes, afectando directamente a las pensiones, los costos de la vivienda social y las multas de tránsito, que están atados a este mínimo. La Superintendencia de Industria y Comercio ha comenzado a supervisar los precios en sectores críticos.

La Problemática de la Vivienda Social

Los precios de las viviendas subsidiadas han llegado a un tope de 50 millones de pesos (aproximadamente US$13,600) a causa de la indexación legal. Un decreto, que aún necesita la firma del presidente, busca evitar que las constructoras ajusten los precios futuros de estos hogares en función de los nuevos salarios.

Impacto en Otros Sectores

La decisión también ha llevado a un incremento en los gastos de administración de muchos complejos residenciales, mientras que los sistemas de transporte en varias ciudades han notificado aumentos tarifarios significativos debido al incremento salarial de sus empleados.

Desavenencias con la Alcaldía de Bogotá

La administración de Petro ha tenido choques con la alcaldía de Bogotá en relación con un aumento reciente del 11% en las tarifas del sistema de transporte. El alcalde, Carlos Fernando Galán, argumenta que es responsabilidad del gobierno federal asumir los costos asociados al transporte, dado que la mayoría de sus trabajadores depende del salario mínimo.

Perspectivas Económicas

Según el codirector del Banco de la República, este aumento podría elevar la inflación anual en hasta dos puntos porcentuales, lo que respalda la necesidad de incrementar las tasas de interés. Felipe Hernández, analista de Bloomberg Economics, prevé una inflación del 5.9% este año, con eventual desaceleración en 2027. Sin embargo, advierte que las presiones de costos están en aumento, alimentadas por la depreciación del peso y el efecto de la indexación.

Motivaciones Políticas Detrás del Aumento

A pesar de las críticas, el gobierno de Petro pudo haber considerado que el aumento del salario mínimo beneficiaría a sus aliados en las próximas elecciones, aunque algunos expertos sugieren que se ha subestimado el impacto político y económico que esta medida podría acarrear.