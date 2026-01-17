Los Secretos de Hollywood para Ganar un Óscar

La espera está casi por terminar: el próximo 22 de enero se revelarán las nominaciones al Oscar y “Belén”, la película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, se perfila como una fuerte candidata en la categoría de Mejor Película Internacional.

Una posible novena nominación argentina

Si “Belén” logra posicionarse entre las cinco elegidas, se convertirá en la novena película argentina en alcanzar esta instancia, sumándose a un selecto grupo que incluye títulos como La tregua, Camila y Argentina, 1985.

Las dinámicas de votación en Hollywood

El proceso de selección es complejo y evolutivo. La votación para las nominaciones se llevó a cabo entre el 12 y el 16 de enero, justo después de la ceremonia de los Golden Globes, lo que añade presión y estrategia al proceso.

Cambios en la promoción de películas

El panorama de la promoción ha cambiado drásticamente. En lugar de los tradicionales anuncios en prensa escrita que incluían la frase “Para su consideración”, ahora se observa una avalancha de entrevistas y apariciones de actores en eventos en diferentes lugares de Estados Unidos.

El arte del lobby en la Academia

Con más de 9.500 miembros, la Academia busca seducir a sus votantes. Las productoras despliegan amplias estrategias de marketing para maximizar la visibilidad de sus películas durante el período de votación.

Interacciones en redes sociales

Las redes han sustituido en gran medida el papel de la publicidad impresa, con campañas que impulsan eventos y presencia mediática, buscando atraer la atención de los votantes de manera más dinámica.

El proceso de elección en la categoría internacional

A diferencia de otras categorías, las películas competidoras en Mejor Película Internacional deben pasar por un proceso de postulación. Solo los miembros habilitados pueden votar en esta categoría, lo que añade un nivel de competencia adicional.

El desafío de “Belén”

La película no lo tiene fácil. Competirá con otras producciones argentinas como Valor sentimental y Fue solo un accidente, además de la brasileña El agente secreto, que ha estado cosechando premios significativos.

Dos lugares para el cine latinoamericano

La pregunta permanece: ¿serán seleccionadas dos películas latinoamericanas en una categoría que solo permite cinco nominaciones? Las expectativas están altas y la comunidad cinéfila está en vilo.