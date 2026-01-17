¿Por qué los repartidores te llaman antes de llegar?

Las llamadas previas de los repartidores pueden parecer innecesarias, pero en realidad son una medida crucial para garantizar que tu paquete llegue sin problemas. ¿Quieres saber más? Sigue leyendo.

La escena es familiar para muchos: recibes una notificación en tu teléfono sobre la llegada inminente de un paquete. Pese a que la aplicación de Mercado Libre confirma la entrega, a menudo, un repartidor te llama antes de tocar tu puerta. Esta incómoda dualidad genera preguntas sobre la verdadera necesidad de este contacto telefónico.

La razón detrás de la llamada del repartidor

Para muchos, este teléfono puede parecer solo un trámite adicional. Sin embargo, no se trata de una simple decisión personal del repartidor; es parte de un proceso logístico diseñado por plataformas como Mercado Libre. El objetivo de estas llamadas es prevenir problemas habituales, que van desde direcciones incompletas hasta la falta de acceso a edificios o propiedades.

José Milla, director senior de transporte en Mercado Libre México, explica que las estructuras de algunos barrios hacen que las entregas puerta a puerta sean impredecibles, lo que requiere una coordinación efectiva con los usuarios.

«La llamada no es un paso extra, sino una herramienta esencial de coordinación», afirma Milla, enfatizando cómo este gesto puede validar referencias, anticipar reprogramaciones y minimizar entregas fallidas.

Mejorando la eficiencia en las entregas finales

Según Milla, una buena parte de los retrasos no se debe a fallas internas, sino a descoordinaciones con los destinatarios en el momento de la entrega. Este diagnóstico llevó a la compañía a repensar el contacto previo, viéndolo ahora como un acelerador de eficiencia en su operación logística.

La comunicación directa, ya sea por llamadas o mensajes, permite optimizar rutas y mejorar la experiencia tanto del comprador como del repartidor, logrando que más del 80% de los envíos se realicen en 48 horas o menos.

«Una entrega fallida no solo implica un segundo intento; requiere un reprocesamiento de rutas y recursos, lo que complica aún más el cumplimiento de los plazos prometidos», añade Milla.

Distinguiendo entregas reales de estafas

No todas las llamadas que recibimos son legítimas. En varios países, se han denunciado estafas donde delincuentes fingen ser repartidores para obtener información personal o dinero. Especialistas en ciberseguridad como ESET han alertado sobre el incremento de estas estafas, especialmente en épocas de altas compras online.

Milla advierte que una llamada verdadera siempre está relacionada con un envío visible en la aplicación, permitiendo a los usuarios confirmar el estado de su pedido. «Verificar la información en la app y no confiar en comunicaciones no respaldadas es crucial», aconseja Milla.

Consejos para protegerse frente a fraudes

Las empresas sugieren las siguientes recomendaciones: