Versión del Conductor de la Amarok: Claves del UTV y Pericias Esenciales

Un choque en las playas de Pinamar generó gran conmoción. La defensa del conductor de una camioneta involucrada en el accidente ofrece su versión de los hechos y pide paciencia mientras se investigan las circunstancias del caso.

A sólo seis días del accidente que afectó gravemente a Bastián, un niño que se encontraba en un UTV durante un paseo familiar, la defensa de Manuel Molinari, el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok implicada, se pronunció. El abogado Sebastián Mario Riglos solicitó cautela en la interpretación de los hechos hasta que se obtengan los resultados de las pericias pertinentes.

Detalles del Accidente en La Frontera

Conforme al relato del abogado, Molinari se encontraba en la playa junto a su pareja cuando comenzó a retirarse del lugar. Según Riglos, un vehículo UTV fue quien guió al empresario durante la maniobra, y este fue el mismo que posteriormente evacuó a Bastián tras el accidente.

Un choque en un punto ciego

Riglos señaló que la colisión ocurrió en la cima de una duna, un punto ciego que complicó la visibilidad de ambos conductores. “Al subir la duna, se encontró con otro UTV descendiendo, lo que resultó en el choque frontal”, explicó el abogado, resaltando las dificultades que presenta la geografía del lugar.

Características del Impacto

La defensa sostiene que la Amarok se movía lentamente, casi a un paso humano. “Manuel afirmó que el impacto no fue significativo en términos de velocidad”, añadió Riglos, haciendo hincapié en que la camioneta tiene dificultades para avanzar en pendientes de arena.

Dimensiones del UTV y su Contraparte

El abogado también aclaró que, aunque no consideraba que el UTV viajara a alta velocidad, la diferencia de pesaje entre los vehículos puede haber acentuado el daño. “Un impacto entre un vehículo liviano y uno pesado puede provocar lesiones serias, incluso a bajas velocidades”, comentó.

Reacción tras el Accidente

Después del choque, Molinari y su pareja se encontraron con una situación crítica. “El padre de Bastián tenía al niño herido en brazos, pidiendo ayuda”, narró Riglos, quien también informó que su defendido asistió a las menores involucradas en el accidente hasta la llegada de las autoridades.

Compromiso con la familia afectada

Riglos destacó la preocupación de Molinari, quien estuvo en el hospital visitando a la familia de Bastián. “Él se ha mantenido en contacto con ellos”, aseguró el abogado, resaltando el deseo de su cliente de apoyar en todo momento.

Investigación en curso

La causa ha sido derivada a la UFI N°5 de Pinamar, donde el fiscal Sergio García ha imputado a Molinari, a la conductora del UTV y al padre del niño por «lesiones culposas agravadas». Riglos enfatizó en la necesidad de un análisis mecánico con la mayor transparencia posible, apuntando a que en casos significativos como este, los plazos para obtener resultados suelen acelerarse.

Mensajes a la familia de Bastián

Ante la grave situación del niño, quien ha sido sometido a varias operaciones y se encuentra con pronóstico reservado, el abogado transmitió el mensaje de su cliente: “Manuel está devastado y reza por la recuperación de Bastián y las otras niñas implicadas en este trágico incidente”.