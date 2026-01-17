Sector Porcino en Crisis: Preocupantes Perspectivas para 2026

El director de la Federación Porcina Argentina, Agustín Seijas, realizó una contundente declaración sobre la situación crítica que enfrenta el sector porcino en un reciente programa de Canal E. La pérdida de competitividad, provocada por el incremento de costos y el estancamiento de precios, amenaza el futuro de esta importante industria.

Seijas enfatizó la preocupación por un panorama incierto en 2026, a raíz del cierre complicado de 2025. Tras un primer semestre positivo, donde los precios del cerdo parecían estabilizarse, la segunda mitad del año estuvo marcada por un severo incremento en los costos de producción sin una correspondiente mejora en el precio de venta.

Desfase entre Costos y Precios de Venta

El ejecutivo destacó una alarmante discrepancia entre los costos de producción y los precios de venta. “En comparación con enero de 2025, el precio del cerdo solo aumentó un 12%, frente a una inflación del 31,5% y un aumento en los costos de más del 50%”, afirmó.

Impacto de la Alimentación en los Costos

Otro aspecto crítico que Seijas mencionó fue el alto impacto del costo de los alimentos, que representa el 75% del total. “Los mayores incrementos se han visto en el maíz, que subió un 40%, y en la soja, con un aumento del 70%”, agregó. También se deben considerar los gastos sanitarios y las repercusiones de la devaluación de la moneda.

La Caída de la Balanza Comercial

La balanza comercial también es motivo de preocupación, con un claro desbalance: “El país importa significativamente más de lo que exporta, siendo Brasil el principal proveedor, generando casi el 98% de las importaciones”, explicó Seijas.

Desafíos de la Competencia Internacional

Una de las paradojas del comercio porcino en la región es que, a pesar de que Brasil enfrenta un costo más elevado por animal, logra ofrecer carne a precios inferiores. “Esto se debe a su capacidad de integrar completamente la producción, algo que Argentina no puede lograr en la actualidad”, aclaró.

La Apertura del Mercado Chino como Solución

La falta de acceso al mercado chino se presenta como una barrera crucial para el crecimiento del sector. Seijas hizo hincapié en que “solo se requiere una firma por parte del Gobierno para abrir las puertas a la exportación de productos a China”. Aseguró que esta apertura podría que cambiar significativamente el rumbo de la industria.