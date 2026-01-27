Criptomonedas: Cotizaciones del 26 de enero en Argentina

La Cotización de Criptomonedas en Argentina: Información Actualizada para Este Inicio de Semana

Desde el comienzo de la semana, el mercado de activos digitales en Argentina muestra movimientos moderados. Los inversores permanecen atentos a la fluctuación de las principales criptomonedas en la plataforma Rava Bursátil.

Precio Actual de Bitcoin

Valor en dólares: US$ 87.807,00

Valor en pesos argentinos: $133.491.543,70

Cotización de criptomonedas el 26 de enero

El Bitcoin es pionero en el mundo de las monedas digitales, lanzado en 2009 por el misterioso Satoshi Nakamoto. Su funcionamiento se basa en una tecnología descentralizada, conocida como blockchain, que facilita transacciones directas entre usuarios sin depender de entidades bancarias.

Precio Actual de Ethereum

Valor en dólares: US$ 2.907,81

Valor en pesos argentinos: $4.405.100,88

Ethereum se posiciona como una plataforma abierta que permite la creación de aplicaciones descentralizadas. Su criptomoneda nativa, Ether, es fundamental para realizar transacciones y acceder a servicios dentro de su red de contratos inteligentes.

Precio Actual de Binance Coin

Valor en dólares: US$ 635,50

Valor en pesos argentinos: $961.346,27

Binance Coin (BNB) es el activo digital que motoriza el ecosistema de Binance, uno de los exchanges más grandes del mundo. Este token se utiliza para abonar comisiones dentro de la plataforma y para acceder a ventas de tokens exclusivos.