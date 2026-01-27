Encuentran al joven de 21 años desaparecido en Vicente López tras tres días de búsqueda

Juan Laszeski, un joven de 21 años que había desaparecido en Garín, Buenos Aires, fue encontrado en buen estado físico pero con problemas de memoria. Su familia respira aliviada después de días de incertidumbre.

Desaparecido y encontrado

Juan fue visto por última vez el viernes en Garín, a más de 30 kilómetros de Vicente López. Su hermana, Teresa, logró reportar su desaparición al día siguiente, dando inicio a una búsqueda que culminó este lunes con su descubrimiento en un hospital de Pilar.

Su estado de salud tras el hallazgo

Aproximadamente a las 14 horas del lunes, Teresa recibió la noticia de que Juan había sido localizado. Aunque se encuentra en buen estado físico, presenta amnesia sobre su identidad y circunstancias previas a su internación.

Un joven con historia

Originario de Chubut, Juan se mudó a Buenos Aires hace cuatro años para seguir la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial. Actualmente, vive con sus hermanos Teresa y Josue en Vicente López.

Contexto de su desaparición

Juan salió en bicicleta de su hogar el pasado viernes. A lo largo del año, había dejado de tomar su medicación psiquiátrica por decisión propia, lo que había generado un deterioro en su salud mental. Su hermana había notado un empeoramiento en su condición en las últimas semanas.

Los esfuerzos de su familia

Hasta media tarde del viernes, Teresa había mantenido contacto con Juan. Al no obtener más noticias, decidió acudir a la comisaría de Vicente López, donde le indicaron que su denuncia se tomaría en Garín. En el camino, el encargado de una estación de servicio fue clave al proporcionarle imágenes de las cámaras de seguridad.

Movilización desde Chubut

Mientras la familia de Juan en Chubut se organizaba para ayudar, Teresa tuvo que enfrentar la situación sola hasta que su padre pudo volar a Buenos Aires. La búsqueda se intensificó con patrullajes en la zona y una colaboración activa con las autoridades locales.

Crisis y desarrollo

Juan había estado lidiando con ataques de pánico y cambios de humor desde su última internación en un hospital psiquiátrico. En un episodio reciente, había manifestado deseos de “emprender una travesía” por la cordillera, creyendo erróneamente que padecía una enfermedad terminal. Esta confusión subrayó la seriedad de su estado mental antes de su desaparición.

Testimonios y observaciones

Un matrimonio, quien vio a Juan tras escuchar sobre su desaparición, lo reconoció por su casco verde. Esto llevó a que la familia recibiera más información sobre su paradero. Teresa se mostró conmocionada pero aliviada de que su hermano haya sido encontrado.

