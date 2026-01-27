Cursos gratuitos para automatizar correos, reportes y reuniones con IA

La inteligencia artificial está revolucionando los ambientes laborales y ahora puedes aprender a usarla sin costo alguno. ¡Descubre cómo registrarte y aprovechar esta oportunidad única!

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta esencial en muchas oficinas. De acuerdo con Microsoft, un impresionante 75% de los trabajadores a nivel mundial la incorpora en sus rutinas, facilitando tareas como redactar correos, resumir documentos y organizar información.

El Poder de la Automatización en el Trabajo Diario

La IA busca simplificar actividades repetitivas, como responder mensajes similares, preparar informes urgentes, transferir datos a tablas o resumir reuniones extensas. Estas labores suelen consumir un tiempo valioso y no siempre contribuyen al crecimiento profesional.

Barrera de Accesibilidad en la IA

En Colombia, aún existen barreras que hacen que muchos vean la inteligencia artificial como algo lejano o muy técnico. Para cambiar esta percepción, la academia de tecnología Henry ha lanzado un curso gratuito y virtual de «AI Automation». Este programa está diseñado como una introducción práctica para quienes desean integrar la IA en su trabajo diario, sin necesidad de conocimientos previos.

La formación virtual ofrece flexibilidad y comodidad – Crédito Freepik

Detalles del Curso

La capacitación se llevará a cabo el 3, 4 y 5 de febrero, de 17:00 a 18:00 horas, y está abierta a 2,000 participantes en todo el país. Las inscripciones están disponibles hasta el 2 de febrero y se pueden realizar en www.soyhenry.com/curso-ai-automation. Cada sesión tendrá una duración de una hora, y al finalizar se otorgará un certificado de participación.

Las Habilidades Digitales como Ventaja Competitiva

En un entorno donde las competencias digitales son cada vez más valoradas, el uso estratégico de la IA se convierte en una herramienta vital. Esta no solo permite mejorar la organización y agilidad laboral, sino que también puede incrementar la satisfacción en el trabajo.

Beneficios Tangibles de la IA

Estudios de la OCDE revelan que cuatro de cada cinco trabajadores sienten que la inteligencia artificial ha incrementado su productividad, mientras que tres de cada cinco afirman que les ayuda a organizarse mejor.

Implementar IA puede transformar el panorama laboral – Crédito Pexels

Curso Enfocado en la Práctica

El término «automatización» a menudo se asocia con complejidad, pero muchas soluciones son viables y sencillas. Federico Hernández, cofundador de Henry, señala que el taller es ideal para perfiles no técnicos, como profesionales de marketing, finanzas y estudiantes. Los participantes desarrollarán flujos de trabajo concretos para aplicar la IA desde el primer día.

Aplicaciones en el Día a Día

La IA permite resumir reuniones largas, facilitando la gestión de múltiples responsabilidades. También ayuda en la elaboración de informes semanales, presentando un borrador listo para revisión. Estas aplicaciones son especialmente valiosas para pequeñas y medianas empresas, donde cada hora cuenta.

La IA facilita la organización y la productividad diaria – Crédito Julia M Cameron/Pexels

¿Cómo Inscribirse?

Registrarse es simple y rápido. Solo debes visitar www.soyhenry.com/curso-ai-automation, hacer clic en «Reservar mi lugar» e ingresar tu correo electrónico. Recuerda confirmar tu inscripción en tu bandeja de entrada.

Los requisitos son mínimos: una conexión a internet, un correo electrónico activo y el deseo de aprender. No se necesita experiencia previa, lo que convierte a esta oferta en una gran oportunidad para jóvenes buscando empleo o profesionales que deseen aumentar su rendimiento sin extender sus horarios laborales.