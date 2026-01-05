Criptomonedas: Cotizaciones del 5 de enero en Argentina

El mercado de activos digitales arranca la semana con movimientos cautelosos, mientras los inversores argentinos observan la fluctuación cambiaria en un entorno de incertidumbre.

¿Cuál es el precio actual de Bitcoin?

Valor en dólares: 94.109 USD

Valor en pesos argentinos: 140.485.452 ARS

Cotización de criptomonedas a inicios de enero

Bitcoin, la pionera en el universo de las criptomonedas, fue lanzada en 2009 por Satoshi Nakamoto. Utiliza tecnología blockchain, lo que asegura transacciones directas y seguras entre usuarios, sin la intervención de bancos o entidades financieras.

El Valor de Ethereum en el Mercado Actual

Valor en dólares: 3.240,92 USD

Valor en pesos argentinos: 4.823.440 ARS

Ethereum es una plataforma de código abierto que soporta aplicaciones descentralizadas. Su criptomoneda, el Ether, es fundamental para realizar transacciones y operar en su red, abriendo un abanico de posibilidades en diversos sectores.

Binance Coin: Un Enlace Esencial en el Ecosistema Cripto

Valor en dólares: 654,20 USD

Valor en pesos argentinos: 1.008.776 ARS

La Binance Coin (BNB) es emitida por el exchange Binance y está diseñada para optimizar la experiencia de los usuarios dentro de su plataforma, brindando descuentos en tarifas y facilitando transacciones en la red BNB Chain.