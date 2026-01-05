Turistas argentinos arrestados por robar whisky y artículos de lujo en Copacabana

Turistas Argentinos en Problemas: Arrestados por Robo en Copacabana

Dos argentinos fueron capturados mientras intentaban llevarse productos de lujo sin pagarlos en un supermercado de Brasil.

Dos turistas argentinos que llegaron a disfrutar de las playas de Copacabana durante las festividades de fin de año fueron detenidos por la policía brasileña, acusados de robar botellas de whisky importado y otros artículos de alta gama en un supermercado local.

La policía de Brasil también arrestó a dos mujeres españolas por conductas similares, según reportó el medio O’Globo.

Este suceso llega semanas después de que cinco mendocinos fueran implicados en un escándalo por robo de productos de lujo en un centro comercial de Estados Unidos, lo que ha despertado la atención sobre el comportamiento de algunos turistas argentinos en el exterior.

El contexto de estas detenciones se da en un momento de alta afluencia turística en Brasil. Entre enero y noviembre, aproximadamente 9 millones de argentinos visitaron el país, un aumento del 34% respecto al año anterior. De esta cifra, 3,1 millones son argentinos, lo que representa un aumento del 82,1% comparado a 2024.

Los arrestos se llevaron a cabo el pasado fin de semana como parte del «Operativo Contra el Golpe», un esfuerzo de las autoridades brasileñas por incrementar la seguridad durante el pico de turismo en esta época del año.

De acuerdo con lo indicado por O’Globo, los argentinos fueron sorprendidos en el acto, tratando de salir del supermercado sin haber pagado por costosas botellas de whisky y otros bienes de lujo.

Ambos detenidos fueron trasladados a la delegación policial 12° de Copacabana, donde fueron acusados de hurto agravado. Según la información disponible, ya se ha notificado al consulado argentino sobre esta situación.