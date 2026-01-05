Fallece a los 75 años Michael Schumacher, biógrafo de Francis Ford Coppola y Eric Clapton

Michael Schumacher, el renombrado autor de Wisconsin conocido por sus biografías y relatos sobre leyendas y trágicas historias de los Grandes Lagos, ha fallecido a los 75 años. Su hija, Emily Joy Schumacher, anunció su deceso, ocurrido el 29 de diciembre, sin especificar la causa.

Una Trayectoria Literaria Diversa

Schumacher dejó un legado literario impresionante, con biografías que abordan figuras como el cineasta Francis Ford Coppola y el músico Eric Clapton. Entre sus obras también se encuentran “Dharma Lion: Una Biografía de Allen Ginsberg”, que explora la vida de uno de los poetas más influyentes de la generación beat.

Investigador de la Historia del Deporte y la Cultura

Entre sus escritos destaca “Mr. Basketball: George Mikan, los Lakers de Minneapolis y el Nacimiento de la NBA” y “Will Eisner: La Vida de un Soñador en Cómics”, que rinde homenaje a un pionero del cómic estadounidense. Estas obras son reflejo de su pasión por la narración de historias significativas a través del tiempo.

Raíces en Wisconsin

Nacido en Kansas, Schumacher pasó la mayor parte de su vida en Kenosha, Wisconsin. Aunque comenzó estudios en Ciencias Políticas en la Universidad de Wisconsin-Parkside, no llegó a graduarse, pero eso no frenó su deseo de contar historias. Desde joven, encontró su camino en la escritura, creando dos carreras literarias: una enfocada en biografías y otra en la historia de los Grandes Lagos.

Relatos de los Grandes Lagos

Mientras residía cerca de Lake Michigan, Schumacher narró eventos trágicos como el hundimiento del Edmund Fitzgerald en 1975 y la tormenta de noviembre de 1913 que cobró más de 250 vidas en los Grandes Lagos. También describió la lucha de cuatro marineros por sobrevivir en Lake Michigan tras la pérdida de su barco en una tormenta en 1958.

Un Hombre Amante de la Historia

La hija de Schumacher, Emily, lo recuerda como un “apasionado de la historia” y un “excelente ser humano”. Recuerda cómo su padre escribía a mano, llenando cuadernos y luego transcribiendo sus notas en una máquina de escribir. “Siempre lo imagino tomando café y conversando, rodeado de historias”, expresa.