Aumento ligero en las ventas de juguetes para Día de Reyes

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete reporta un aumento en las ventas del 0,9% en comparación con el año anterior, con un gasto promedio que supera los 20.000 pesos por regalo.

La celebración del Día de Reyes ha impulsado un crecimiento del 0,9% en las ventas de juegos y juguetes en Argentina. Este repunte, según la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), se debe a una exitosa campaña promocional que incluyó la presencia de los Reyes Magos en diversas tiendas del país.

Preferencias claras entre los consumidores

Más del 80% de los regalos elegidos fueron enfocados en juegos y juguetes, destacando especialmente las opciones didácticas y aquellas que fomentan la actividad física. Matías Furió, presidente de la CAIJ, señaló que esta iniciativa fue clave para mantener la actividad en un entorno de consumo desafiante.

Los productos más solicitados

Entre los artículos de mayor demanda, los juguetes orientados al aprendizaje inicial, como encastres y aquellos que presentan colores, formas, letras y números, fueron los más populares. También hubo una notable venta de juegos de mesa en formato «pocket», ideales para llevar a cualquier lugar.

Los artículos para uso exterior también dominaron las ventas, impulsados por el clima cálido del verano. La compra de piletas, inflables, camioncitos y lanza aguas ha sido significativa durante esta temporada.

Gastos por consumidor y su variabilidad

El gasto medio en juguetes se ha fijado alrededor de $23.000, aunque varía según el tipo de comercio. En las jugueterías de barrio, el ticket promedio fue de $20.500, con una fuerte inclusión de productos de fabricación nacional. En contraste, las grandes cadenas reportaron un gasto promedio de $45.000, donde predominan los juguetes importados. En los supermercados, el desembolso promedio fue de $9.500, dirigido a productos de verano.

Es importante destacar que, a pesar de un contexto financiero ajustado, los precios de los juguetes se mantuvieron estables con respecto al año anterior, lo que ayudó a mantener el interés de los compradores.

La importancia de las facilidades de pago

La utilización de billeteras digitales, opciones de financiación y descuentos bancarios ha sido fundamental para estimular el mercado. Más del 95% de las transacciones se realizaron a través de tarjetas de crédito y sistemas de pago electrónicos, facilitando la compra de juguetes en tiempos complicados.