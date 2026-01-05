Mercado Libre: Los Libros Más Buscados de 2025

Mercado Libre ha revelado las temáticas más populares entre los argentinos en el ámbito literario, destacando títulos que prometen acompañar a los lectores durante las próximas vacaciones. ¿Qué libros se posicionan como favoritos para 2026?

Mercado Libre, referente del comercio electrónico en la región, ha analizado las preferencias de lectura de los argentinos en su plataforma durante 2025. Los datos proporcionan un panorama interesante sobre los libros más elegidos conforme se acercan las vacaciones 2026.

La plataforma afirma que durante el último año, las búsquedas y ventas de la categoría de libros experimentaron un notable crecimiento, evidenciando cómo la lectura se ha convertido en una constante en la vida diaria de los argentinos, especialmente en temporada de fiestas y vacaciones de verano.

Los Libros Más Vendidos de 2025

El análisis de Mercado Libre sugiere que el mercado literario se distingue por una mezcla de autores consagrados, novedades editoriales y bestsellers. Entre los más vendidos del año se encuentran:

Top 5 de libros más vendidos:

1. La Felicidad, de Gabriel Rolon

2. Hábitos atómicos, de James Clear

3. Este dolor no es mío, de Mark Wolynn

4. El Eternauta, de H.G. Oesterheld

5. El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl

Libros Infantiles en la Cima

En la categoría infantil, los títulos más populares de 2025 incluyen:

1. Cuidado con el perro, de Liliana Cinetto

2. La casita de juegos de Lyniel, de Lyna Vallejos

3. Cuento la Princesa Celeste, de Celeste Iannelli

4. Multiverso Chuy Mine, de Mine Chuy

5. Te quiero siempre, de Belen Lopez

Fenómenos que Marcan Tendencias

La serie El Eternauta ha impulsado significativamente su popularidad, posicionándose como uno de los libros más buscados el día de su lanzamiento, el 30 de abril, y manteniendo el liderazgo en ventas durante mayo.

El interés por el piloto Franco Colapinto también influyó en el ámbito literario, con el lanzamiento de su biografía «Soy Franco» y su versión para niños «Nací para correr«, que se ubicaron entre los más vendidos durante su estreno.

Mes de Festividades: Un Repunte en las Ventas

Durante diciembre, los libros volvieron a ser un regalo popular en las celebraciones de fin de año y en las lecturas elegidas para las vacaciones. Las búsquedas reflejan una mezcla de clásicos y títulos contemporáneos, perfectos para acompañar el descanso veraniego.

Entre los destacados, se encuentran obras de Psicología, con libros de Gabriel Rolón liderando las preferencias, además del Horóscopo Chino, que ha ganado terreno recientemente. Un resurgimiento notable fue el Diario libro abuela/abuelo, el cual se convirtió en una opción entrañable para reconectar con los abuelos durante esta temporada.