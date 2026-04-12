Criptomonedas: Tokens Clave para el ETF de un Banco de Inversión

Grayscale Investments ha ampliado su horizonte de activos digitales, incluyendo nuevos tokens que despiertan un creciente interés institucional, justo cuando la firma avanza en su propuesta de un ETF basado en Hyperliquid.

Un Interés Renovado en el Mercado Cripto

La actualización más reciente de Grayscale incluye a Hyperliquid (HYPE), Toncoin (TON) y Tron (TRX) entre sus activos en evaluación. Este movimiento indica cómo los gestores de fondos están diversificando sus apuestas más allá de los gigantes establecidos.

Según Grayscale, esta lista, que evalúa criptomonedas como potenciales instrumentos de inversión, no garantiza que estos activos se conviertan automáticamente en productos oficialmente disponibles.

Características de los Activos en Evaluación

Hyperliquid se clasifica en el sector financiero, mientras que Toncoin y Tron se encuentran en la categoría de Plataformas de Smart Contracts. La firma también aclara que el listado se puede actualizar hasta 15 días después del cierre de cada trimestre, reflejando cambios en la dinámica del mercado.

Hyperliquid: El Protagonista Emergente

Hyperliquid (HYPE) destaca como uno de los activos más notables en la lista, dado que está vinculado a una solicitud activa de ETF presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. el 20 de marzo de 2026.

Este token tiene un suministro máximo de 1 mil millones de unidades, de las cuales aproximadamente 299 millones están en circulación. Su capitación de mercado supera los 10 mil millones de dólares, con un volumen diario cercano a 259 millones. Hyperliquid ha generado ingresos significativos, alcanzando 62,7 millones de dólares en comisiones durante los últimos 30 días.

Competencia en el Mercado

La competencia es feroz, ya que 21Shares también ha solicitado un ETF para Hyperliquid, mostrando el creciente interés en este activo emergente.

Diversificación: Más Allá de Bitcoin y Ethereum

La inclusión de Toncoin y Tron sugiere que Grayscale está explorando plataformas de Smart Contracts más allá de Ethereum y Solana. Ambos tokens cuentan con bases de usuarios sólidas, lo que les otorga mayor credibilidad entre los inversores tradicionales.

Este movimiento resalta un cambio significativo en las estrategias de inversión de los fondos, que parecen abrirse a nuevas oportunidades en un mercado dominado por Bitcoin y Ethereum.

Un Entorno de Mercado Cauteloso pero Proactivo

A pesar de un ambiente macroeconómico incierto, la evolución de productos institucionales en el mundo cripto sugiere un enfoque a largo plazo. Los gestores de fondos están considerando alternativas que presentan casos de uso únicos en redes robustas.

Actualmente, el mercado refleja un grado de aversión al riesgo, con un Índice de Miedo y Codicia en niveles de «Miedo Extremo». Sin embargo, la continua innovación en la esfera de los activos digitales demuestra que el interés institucional sigue vivo, buscando estrategias resilientes frente a la volatilidad.