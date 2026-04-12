Expertos advierten: Evita los medicamentos para dormir

Más de la mitad de los argentinos lucha por descansar adecuadamente. En una reciente entrevista, el cardiólogo Jorge Tartaglione expone la realidad del insomnio y las alternativas más saludables.

¿Qué Significa Dormir Bien?

El Dr. Tartaglione define dormir bien como «levantarte descansado y tranquilo, sin somnolencia y con un buen estado físico». Esta simple descripción resalta la importancia de un sueño reparador para nuestra salud general.

El Aumento en el Uso de Medicamentos para Dormir

Las cifras son alarmantes: 1.500.000 de medicamentos para dormir se han vendido recientemente en Argentina, la mayoría adquiridos sin prescripción médica. Esto plantea serias preocupaciones sobre la automedicación y sus efectos adversos.

Riesgos Asociados a la Automedicación

El experto advierte que muchos de estos fármacos son mal indicados y se suelen recomendar entre amigos, generando tolerancia, ¡y la necesidad de dosis cada vez mayores!

Alternativas Saludables para Mejorar el Sueño

Si estás enfrentando problemas para dormir, Tartaglione sugiere que hables con tu médico. «No se puede dejar de golpe, es un proceso gradual» reitera, abogando siempre por un enfoque profesional.

Uso de Melatonina y Precauciones con Hierbas Naturales

El cardiólogo menciona que la melatonina, bajo supervisión médica, puede ser una opción efectiva. Sin embargo, desaconseja el uso de hierbas medicinales, ya que pueden tener efectos adversos similares a los medicamentos.

El Dr. Tartaglione sugiere buscar ayuda médica

(Foto: FreeP¡CK)



Reflexiones Finales del Especialista

El Dr. Tartaglione enfatiza que «dormir bien no debería depender de una pastilla». Plantea la importancia de restablecer rutinas de sueño saludables y consultar a un profesional de la salud antes de tomar decisiones sobre medicamentos.