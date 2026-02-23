Crisis de los Sin Techo: Un Drama Social Urgente

La Ciudad de Buenos Aires enfrenta una compleja realidad: un alarmante incremento del 30% en la cantidad de personas que viven en la calle en el último año. Este preocupante fenómeno se evidenció en un estudio oficial realizado en noviembre, que reveló que 5.176 individuos carecen de hogar.

Un Retrato de la Intemperie en Buenos Aires

De los 5.176 afectados, 1.613 pasan la noche en las calles, plazas y estaciones, mientras que 3.563 se encuentran en Centros de Inclusión Social (CIS). Este incremento, comparado con las 1.236 personas en situaciones similares registradas en noviembre de 2024, marca una tendencia alarmante en el contexto social de la capital.

Un Problema de Dimensiones Metropolitanas

Lo más revelador es el origen de estas personas: casi **el 70% no son oriundos de Buenos Aires**. La mayoría proviene de la provincia de Buenos Aires y otras partes del país, así como del extranjero, evidenciando que la capital se ha convertido en un refugio para aquellos que enfrentan la pérdida de trabajo y vivienda.

Geografía de la Indigencia

Las comunas 1 y 3 concentran casi la mitad de quienes duermen en la vía pública. Barrios como Retiro, San Nicolás y Puerto Madero son escenario de esta dura realidad, donde los espacios públicos albergan a quienes buscan refugio y asistencia.

El Censo y sus Realidades Paralelas

Con el censo oficial realizándose semestralmente, el último recuento muestra una clara necesidad de atención. Sin embargo, el Tercer Censo Popular, llevado a cabo por organizaciones sociales, reveló cifras aún más alarmantes de **11.892 personas** en situación de calle, reflejando un crecimiento constante en el problema.

Factores Contribuyentes

Las causas son variadas e incluyen la **pérdida de empleo, problemas familiares y crisis de salud mental.** Aproximadamente el 68,2% de estas personas llevan más de un año en la calle, mostrando un grave deterioro en sus condiciones de vida.

Desafíos en la Atención Sanitaria

La desfinanciación de programas de salud ha agravado la situación, produciendo un acceso limitado a la atención médica y medicamentos esenciales. Este colapso ha dejado a muchos en la calle sin el apoyo necesario, mientras quienes trabajan en hospitales describen una crisis en la que no pueden brindar la asistencia que la gente necesita.

Acciones Solidarias de la Comunidad

Esther, voluntaria de la asociación Vida Solidaria, señala que, a pesar de los esfuerzos, la necesidad es abrumadora. “Hay personas que dependen de lo que podemos ofrecerles”, comenta, destacando la desesperante situación de muchos que llegan a la capital buscando una mejor oportunidad.

Una Respuesta Integral Necesaria

A pesar de las iniciativas implementadas por la Ciudad, como el aumento de micro-refugios, el creciente número de personas en situación de calle exige una respuesta más robusta y sostenible. En un ambiente donde **800 llamados diarios** son realizados al 108 para reportar estos casos, es evidente que la situación necesita de una visión global que traspase las respuestas de emergencia.

La realidad social de Buenos Aires se transforma cada día, con historias humanas detrás de cada cifra censal. En la noche porteña, los colchones y mantas se convierten en el paisaje de una problemática que exige atención urgente y compasión colectiva.