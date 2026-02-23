Video: Turistas disfrutan de la nevada en NYC antes del cierre de calles

El clima extremo ha transformado las calles de Nueva York en un desierto helado, mientras los habitantes buscan refugio ante la inminente tormenta que amenaza con dejar hasta dos pies de nieve en su paso.

En la Gran Manzana, los turistas que aún caminaban por Times Square fueron rápidamente superados por una feroz tormenta que trajo consigo viento y nieve de manera incesante. Ante este panorama, el alcalde Zohran Mamdani tomó medidas drásticas y ordenó el cierre total de la red de tránsito de la ciudad, permitiendo únicamente viajes de emergencia.

Cierre de Servicios y Transporte en Nueva York

A partir de la noche del domingo y hasta el mediodía del lunes, se establece una prohibición para vehículos no esenciales. Estas restricciones también se aplican en áreas de Rhode Island y Nueva Jersey, afectando significativamente la movilidad en la región.

Impacto en la Vida Diaria: Escuelas y Viajes

Las escuelas de Nueva York y Boston han cerrado sus puertas, y el caos también se ha apoderado de los aeropuertos y estaciones de tren, donde numerosas cancelaciones han dejado a miles de viajeros varados. Los equipos de limpieza de nieve han sido desplegados en las calles para enfrentar la inminente acumulación de nieve.

Advertencias de los Meteorólogos

Los pronósticos advierten sobre condiciones de baja visibilidad y la posible acumulación de hasta dos pies de nieve, lo que ha llevado a millones de neoyorquinos a permanecer en sus hogares y permanecer alejados de la tormenta.