Crisis de Transporte en Gran Resistencia: Escasez de Colectivos y Nuevas Autoridades Generan Tensión

La situación del transporte público en el Gran Resistencia se encuentra en un punto crítico, marcado por la reducción de colectivos y un recorte de servicios alarmante. Esta problemática ha llevado al Gobierno del Chaco a reestructurar la conducción del área, buscando mitigar una crisis que afecta tanto a usuarios como a trabajadores.

El gobernador Leandro Zdero tomó medidas drásticas al remover a Mario Rodolfo Díaz de su cargo como subsecretario de Transporte y Logística, y nombrar a José Luis Picaluk como su sucesor. Esta decisión se produce en un contexto de fuertes reclamos empresariales y advertencias de los gremios, justo antes de la implementación del nuevo sistema Chacobus, diseñado para modernizar el servicio de transporte en el área metropolitana.

Recortes en el Servicio de Colectivos

La crisis del transporte no es exclusiva de la región; la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) ha declarado que el transporte en el interior del país se encuentra en una «emergencia terminal». Esto se manifiesta en reducciones de hasta el 40% en las frecuencias de colectivos, especialmente fuera de horarios picos, así como en la suspensión de servicios nocturnos. Estas limitaciones están provocadas por la falta de recursos para cubrir los costos operativos y el riesgo inminente de no poder pagar salarios a los empleados.

Las decisiones tomadas golpean de lleno a la población de Resistencia y su área metropolitana, donde miles dependen diariamente de este servicio esencial.

Desafíos Estructurales del Sistema de Transporte

Los empresarios del sector subrayan que la crisis tiene raíces estructurales. Entre las principales causas se encuentran el aumento de los precios del combustible, que representa aproximadamente el 18% de la tarifa del pasaje, y la acumulación de deudas por subsidios del Estado nacional vinculados a la tarjeta SUBE, que las empresas han tenido que financiar con sus propios recursos. Además, existe una desigual distribución de subsidios que favorece al Área Metropolitana de Buenos Aires en detrimento del interior del país.

Mientras que en Buenos Aires el costo del boleto sigue siendo subsidio, en el Gran Resistencia el precio debería ajustarse significativamente para cubrir los gastos reales del servicio.

El Nuevo Paradigma del Transporte en Chaco

Ante este escenario, el Gobierno provincial se ha planteado la necesidad de redefinir la dirección del área de Transporte, que está bajo el ámbito del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. La llegada de José Luis Picaluk al cargo representa una esperanza para restablecer la continuidad operativa del servicio y abordar las crecientes presiones de empresas, sindicatos y usuarios.

La crisis en el transporte del Gran Resistencia se presenta como un asunto multifacético: falta de financiamiento, aumento de costos y debilidades estructurales en el sistema. Mientras la comunidad espera decisiones sobre subsidios y ajustes tarifarios, el deterioro del servicio continúa afectando la vida cotidiana de miles de chaqueños.