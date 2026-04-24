Dólar: Cierre del viernes 24 de abril

El Dólar en Argentina: Cotizaciones Clave del Viernes 24 de Abril

Este viernes, las cifras del dólar en el mercado argentino muestran movimientos significativos. Conoce las últimas actualizaciones sobre las diferentes cotizaciones y cómo impactan en tu bolsillo.

Dólar Blue: ¿Cuál es su Valor Hoy?

En el mercado paralelo, el dólar blue se encuentra hoy cotizando a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

Dólar Oficial: Cierre del Día

De acuerdo a la información proporcionada por el Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial se establece en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta este viernes.

PAMI: La crítica situación que enfrentan los afiliados en farmacias por falta de stock.

Dólares Financieros: Información Actualizada

Dólar MEP: Cotización Activa

El dólar MEP, conocido también como dólar bolsa, está valorado en $1.437,30 para la compra y $1.439,10 para la venta.

Valor Actual del Dólar Blue

Dólar Contado con Liquidación: Cómo se Maneja

La cotización del dólar contado con liquidación (CCL) hoy se establece en $1.492,50 para la compra y $1.493 para la venta.

Electrolux reduce operaciones en Argentina: se cierra la línea de heladeras por crisis industrial.

Dólar Cripto: Los Valores de Hoy

Las transacciones con criptomonedas sitúan el dólar cripto en $1.484 para la compra y $1.484,50 para la venta.

Dólar Tarjeta: Datos Importantes

El tipo de cambio para el monto en dólares reflejado en el resumen de la tarjeta se encuentra hoy, viernes 24 de abril, en $1.846.

El riesgo país: un indicador en alza frente a la volatilidad en Wall Street, alcanzando los 557 puntos básicos.