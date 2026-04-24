Mirtha Legrand: «Necesitaré un poco más de reposo»

La emblemática conductora argentina ha actualizado a sus seguidores sobre su estado de salud tras sufrir un leve cuadro bronquial. Agradeciendo la preocupación de su público, Mirtha promete regresar pronto a la pantalla.

Un Mensaje de Optimismo desde Casa

La cuenta oficial de la plataforma X, asociada a Mirtha Legrand, compartió un mensaje de la conocida figura televisiva sobre su salud: «Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Tuve un cuadro viral común de esta época… necesito un poco más de reposo y cuidarme. ¡Gracias a todos por sus llamados y preocupación! Besito, chau chau!»

La Atención Mediática en Torno a su Salud

La ausencia de Mirtha en su programa ha desatado una ola de rumores sobre su salud. A sus 99 años, la «Dama de los almuerzos» se refirió inicialmente a su condición como un simple resfriado, generando tranquilidad entre su público. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, se confirmaron informes de un diagnóstico más serio: una bronquitis.

Seguimiento Médico y Reemplazo Temporal

Las recomendaciones médicas fueron claras: evitar apariciones en televisión y guardar reposo, lo que llevó a que su nieta, Juana Viale, la reemplazara temporalmente. Este episodio se suma a un historial de salud que ha tenido la conductora, incluidos episodios previos de COVID-19 y una cirugía por obstrucción intestinal en 2023.

Un Legado en la Televisión Argentina

Con casi seis décadas en la televisión, Mirtha ha sido testigo de innumerables cambios en el medio y ha mantenido una carrera prolífica desde su debut en 1968 con “Almorzando con las estrellas”. Su longevidad en la industria la convierte en una de las figuras más icónicas de la televisión mundial.

Un Estilo de Vida que Inspira

A pesar de los desafíos de salud recientes, Mirtha se siente en buen estado general. Atribuye su vitalidad a hábitos saludables, que incluyen una alimentación balanceada, descanso adecuado y ejercicio bajo supervisión profesional. Estos elementos, combinados con atención médica constante, le han permitido continuar trabajando a sus 99 años.

Un Recordatorio de la Fragilidad de la Vida

El episodio bronquial que está atravesando no representa una amenaza inmediata, pero sirve como un recordatorio de los desafíos que conlleva el envejecimiento. Su impacto en la audiencia y la cultura argentina sigue siendo relevante, reforzando su estatus como una figura histórica en el panorama mediático nacional.