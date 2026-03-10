Crisis del Transporte en Córdoba: Duras Críticas a la Gestión Municipal

La interrupción del servicio de transporte público en Córdoba ha desatado un torbellino de críticas y reclamos desde distintos sectores políticos. La situación, que ha afectado a miles de usuarios, ha llevado a la oposición a exigir explicaciones a la gestión municipal sobre los fallos en el sistema.

Fallo en el Servicio: Un Pedido de Informe Urgente

El concejal José María Romero promovió un pedido de informe en el Concejo Deliberante dirigido al Departamento Ejecutivo Municipal. El objetivo principal es esclarecer las razones detrás de la paralización del servicio por parte de la empresa de transporte FAM S.R.L., particularmente en los corredores 2, 5 y 7, así como en las líneas 600 y 601.

Preguntas Clave para la Gestión Municipal

El proyecto de informe abarca diversas inquietudes. Entre ellas, se requiere saber si la empresa informó sobre un supuesto sabotaje, el número de unidades afectadas y qué medidas de control implementó la Municipalidad. Además, se reclama detalles sobre el plan de contingencia que debería haberse activado para asegurar la continuidad del servicio.

Romero enfatiza: “El transporte público es un servicio esencial, y el Municipio debe garantizar su funcionamiento y el control sobre las empresas prestatarias”.

Criticas al Sistema: Luis Juez y la Fragilidad del Transporte

El ex intendente Luis Juez también ha manifestado su preocupación, calificando al sistema de transporte de “frágil y de pésima calidad”. Según Juez, la falta de un marco regulatorio adecuado ha llevado a que los usuarios enfrenten un servicio inestable y deficiente.

Insatisfacción Generalizada

Desde la oposición, se ha destacado que el sistema de transporte opera bajo concesiones precarias y se han cuestionado las condiciones en que funcionan las empresas prestadoras.

Responsabilidad en la Crisis del Transporte

La concejala Graciela Villata ha señalado a la gestión de Martín Llaryora como la principal responsable de la crisis actual. Villata argumenta que la falta de definiciones estructurales ha contribuido a la ineficacia del sistema de transporte y ha dicho: “La crisis del transporte hoy tiene un solo responsable”.

Falta de Transparencia y Planificación

La concejala también criticó la falta de claridad respecto a las empresas encargadas del servicio, cuestionando cómo se llevan a cabo las concesiones y la opacidad de la gestión municipal.

“No tenemos información sobre cómo se seleccionaron las empresas ni cuántas unidades están en operación. Esta falta de seriedad ha llevado a un transporte ineficiente,” enfatizó.