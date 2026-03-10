Copa Airlines lanza vuelos diurnos de Córdoba a Panamá a las 9:37.

A partir de junio, los viajeros desde Córdoba podrán disfrutar de un nuevo vuelo matutino de Copa Airlines hacia Panamá, diseñado para optimizar las conexiones y reducir tiempos de espera.

Copa Airlines ha anunciado que, a partir de junio, cambiará el horario de uno de sus vuelos desde el Aeropuerto Ingeniero Taravella. De las 5:51 am, el vuelo se trasladará a las 9:37 am. El resto de los horarios, a las 01:59 y 03:32, permanecerán sin cambios.

Detalles del Nuevo Itinerario

Este nuevo vuelo partirá de Córdoba a las 9:37 am y aterrizará en el Aeropuerto de Tocumen en Panamá a las 14:14, tras un trayecto de 6 horas y 37 minutos. Esta modificación se ha realizado para mejorar la conectividad de los viajeros, especialmente aquellos del sector corporativo, que representan una de las fortalezas de Copa Airlines por sus conexiones hacia Norteamérica.

Mejorando la Conectividad

La gerente de Ventas Interior de Copa, Lorena Gasser, explicó que este cambio de horario busca acortar las horas de espera en Panamá para las distintas conexiones. “Al pasar de un vuelo nocturno a uno diurno, podemos mejorar la conectividad desde Córdoba, lo que hace que las esperas hacia otros destinos sean más breves”, detalló Gasser.

Beneficios para los Viajeros

Con la nueva programación, los pasajeros disfrutarán de tiempos de espera más cortos, especialmente en rutas hacia la costa este de Estados Unidos y varios destinos en Norteamérica y el Caribe. “Una demora de 6 horas no era óptima para nuestra percepción de conectividad, y ahora los retornos también se verán beneficiados con el nuevo horario”, agregó Gasser.