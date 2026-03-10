Juan Grabois solicita que la causa $Libra tenga nuevos responsables

El diputado Juan Grabois impulsa la creación de un equipo de fiscales para acelerar la investigación del caso $Libra, que involucra al presidente Javier Milei y otros funcionarios. Su objetivo: asegurar el acceso a toda la evidencia.

La controversia en torno al caso $Libra se intensifica, luego de que el diputado nacional Juan Grabois pidiera que la investigación deje de depender exclusivamente del fiscal Eduardo Taiano. Esta solicitud fue dirigida al Procurador General interino, Eduardo Casal, y busca conformar un equipo de fiscales que permita un análisis más integral del caso y garantice la disponibilidad de todas las pruebas.

Incidencias en la Investigación

Grabois sostiene que el fiscal Taiano ha ocultado información crucial, incluyendo contratos entre Milei y el empresario Hayden Davis, lo que estaría impidiendo el avance de las indagatorias. En sus redes sociales, Grabois manifestó: “El fiscal Taiano oculta pruebas del expediente digital de la causa $Libra para evitar llamar a indagatoria al presidente y sus allegados”.

Aspectos Legales y Urgencia en el Caso

El pedido de Grabois se apoya en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que permite la colaboración de varios fiscales en investigaciones de alta complejidad institucional. La causa $Libra, que investiga maniobras financieras con conexiones internacionales en Estados Unidos y España, demanda un equipo de trabajo más amplio.

Acceso a Documentos y Transparencia

Los querellantes han expresado su preocupación por no tener acceso completo a documentos esenciales, como los anexos del informe técnico de la Dirección de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Aunque ciertos contratos han sido filtrados a los medios, no han sido incorporados formalmente al expediente, lo que podría vulnerar el principio de igualdad de armas y el debido proceso.

Conflictos de Interés en la Investigación

La solicitud entregada a la Procuración también alerta sobre posibles conflictos de interés, indicando que familiares del fiscal Taiano podrían tener vínculos con funcionarios cercanos a los investigados. Grabois enfatiza que “la transparencia en el accionar de los fiscales está bajo sospecha”, subrayando la necesidad de una supervisión directa por parte del procurador general interino.

Impacto en la Democracia

Grabois concluye que esta investigación es fundamental para el país, asegurando que “es urgente que este caso, crucial para el futuro de la democracia, sea manejado por un equipo de fiscales que garanticen transparencia y celeridad”.