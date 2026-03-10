¿Por qué podría aumentar un 10% en dólares?

La criptomoneda más famosa del mundo enfrenta una semana crucial, ya que analistas del sector alertan sobre un inminente movimiento significativo en su valor. ¿Estará Bitcoin a punto de romper barreras?

Bitcoin (BTC) inicia su segunda semana de marzo en un contexto de incertidumbre, dentro de un rango definido que varía entre u$s60.000 y u$s74.000. Este intervalo es clave, ya que establece la dirección de la tendencia a corto plazo en un mercado influenciado por factores económicos y tensiones globales.

El Análisis del Mercado: Claves para Entender el Movimiento de BTC

Según la analista Dana Savala, la conducta reciente de Bitcoin indica que estamos en una fase típica de un ciclo bajista. Asegura que el activo necesita romper ciertos niveles de resistencia para abrir paso a una nueva etapa alcista. «Si eso ocurre, podríamos ver un incremento del 10% esta semana en su valor», señala Savala, una cifra notable considerando que un plazo fijo en dólares ofrece un rendimiento anual promedio del 5%.

El Umbral Crítico: ¿70.000 Dólares?

Desde el punto de vista técnico, u$s70.000 se perfila como el umbral crucial para los traders. Iván Bolé, experto en análisis financiero, destaca que el acercamiento al precio de este punto es determinante. «En los últimos 30 días, esa cifra ha sido el nivel crítico», comenta Bolé. Además, apunta que Bitcoin enfrenta una resistencia bajista que comenzó en enero, cuando su cotización rondaba los u$s98.000.

Desafíos en el Camino al Rebote

Bolé enfatiza que superar esa línea bajista es esencial para aspirar a precios más altos. «Si se rompe los u$s70.000, el objetivo inmediato de u$s74.000 se torna viable», agrega. Este movimiento representaría un rebote cercano al 8% desde los niveles actuales, algo común en fases correctivas del mercado cripto. Sin embargo, a largo plazo, la situación parece más compleja; Bolé observa que Bitcoin aún está atrapado en un ciclo bajista iniciado en octubre de 2025.

Perspectiva de Corto Plazo: Posibles Rebotes y Correcciones

De acuerdo con Bolé, Bitcoin se encuentra al borde de finalizar su primera fase de caída. «Estamos en el final de la Onda A, seguida de un importante rebote en la Onda B», explica. Este rebote podría llevar los precios a niveles algo más altos, con objetivos que oscilan entre u$s85.000 y u$s90.000 en su versión más moderada.

Riesgos que Afectan el Mercado

Sin embargo, el riesgo sigue presente. Si Bitcoin no logra sobrepasar la resistencia, se anticipa una caída que podría llevarlo de regreso a niveles entre u$s49.000 y u$s52.000. Esto representaría una disminución del 25% desde los niveles actuales, un comportamiento nada inusual en la historia del activo.

Factores Globales en Juego

Además de la dinámica interna del criptoactivo, la volatilidad del mercado actual también se ve afectada por tensiones geopolíticas en Oriente Medio, que han provocado un aumento en los precios del petróleo y un resurgimiento del temor a la inflación en Estados Unidos. Esta situación afecta la política monetaria de la Reserva Federal, causando cautela entre los inversores.

Savala señala que, en el corto plazo, «BTC tiende a actuar como un activo de riesgo; cuando el petróleo sube y el miedo inflacionario resurge, los capitales buscan refugio y reducen su exposición a las criptomonedas». Sin embargo, agrega que las grandes billeteras, conocidas como ballenas, no muestran señales de querer vender, lo que sugiere que no creen que los niveles actuales representen un techo definitivo.

Logros Significativos en el Ecosistema Cripto

En paralelo a esta dinámica, Bitcoin ha alcanzado una marca histórica al superar los 20 millones de monedas minadas, lo que representa más del 95% de su oferta total programada. Este límite de 21 millones de monedas también refuerza la narrativa de escasez del activo, un factor que Savala considera cada vez más relevante para su valoración.

En conclusión, el nivel de u$s70.000 se presenta como un punto decisivo que podría determinar el futuro inmediato del precio de Bitcoin. Si logra superarlo, un rebote a u$s74.000 o incluso u$s78.000 sería una posibilidad real. En caso contrario, la tendencia bajista podría volver a dominar el panorama del mercado cripto.