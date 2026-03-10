Alianza Lima 3-1 Melgar: Sigue el minuto a minuto en Matute por la Liga 1 2026

¡Victoria Espectacular! Alianza Lima Derrota a Melgar en un Partidazo en Matute

Alianza Lima se adueñó del encuentro contra Melgar con un contundente 3-1 en Matute, destacando las brillantes actuaciones de Renzo Garcés y Jairo Vélez, quienes fueron claves en la victoria del equipo.

Desarrollo del Partido: Emoción en Cada Minuto

MIN 84: ¡Goleada en Matute! Renzo Garcés lleva el marcador a 3-1, gracias a una espectacular jugada de Jairo Vélez, quien se lució en todo momento.

MIN 80: Advíncula genera peligro con una jugada ofensiva, Guerrero intenta concretar con un cabezazo, pero Cáceda se mantiene firme en el arco.

MIN 78: Alianza Lima realiza cambios cruciales, haciendo ingresar a Cari y Gentile en lugar de Cantero y Quevedo.

MIN 76: De Santis lanza un potente disparo desde la distancia, pero Duarte logra retener el balón después de un intento complicado.

MIN 72: Vélez, muy activo, busca su segundo gol pero no logra conectar con fuerza en el área de Melgar.

Goles y Acciones Relevantes

MIN 66: ¡Gol! Jairo Vélez marca el segundo tanto para Alianza Lima después de una jugada colectiva que dejó al rival descolocado. El equipo de Pablo Guede lidera 2-1.

MIN 64: De Santis de Melgar recibe tarjeta amarilla por bloquear el saque de Duarte, complicando aún más la situación del equipo arequipeño.

MIN 59: Zanelatto intenta un tiro desde fuera del área, pero su disparo se va alto, manteniendo el rumbo del juego.

MIN 57: Melgar realiza un cambio: sale Salas y entra De Santis, en busca de mejorar en el campo.

MIN 56: ¡Gol anulado! Melgar cree haber anotado, pero Quagliata estaba en posición adelantada. El juego continúa 1-1.

MIN 55: Alianza Lima cobra un tiro libre, pero la oportunidad se pierde sin mayor peligro para el portero Cáceda.

MIN 46: Quagliati intenta un tiro libre que casi sorprende a Duarte, quien rápidamente responde con un rechazo al tiro de esquina.

Análisis del Primer Tiempo

¡Final del primer tiempo! Alianza Lima y Melgar empatan 1-1. A pesar de dominar el juego, los blanquiazules no han podido convertir todas sus chances en goles.

MIN 45+2: Otro gol anulado para Alianza Lima. Guerrero celebra un doblete, pero el VAR lo descarta por posición adelantada.

MIN 44: Melgar empata por medio de Jhonny Vidales, quien convierte un penalti que sella el 1-1 antes del descanso.

Detalles de la Noche en Matute

La expectativa era alta en Matute, donde el equipo local buscaba consolidar su liderazgo en el torneo. El técnico de la selección peruana, Mano Menezes, estuvo presente para observar a los futuros talentos del fútbol nacional.

Conformación de los Equipos

Alianza Lima: Duarte; Advíncula, Antoni, Garcés, Huamán; Pavez, Gaibor, Vélez, Cantero; Quevedo, Guerrero.

Melgar: Cáceda; Zegarra, Alcántar, Lazo, Ramos; Salas, Tandazo, Quagliata, Zanelatto; Vidales, Cuesta.

El Contexto de Ambos Equipos

Alianza Lima: En Busca del Liderazgo

Con la ambición de alcanzar la cabeza del torneo, Alianza Lima busca sumar 16 puntos y superar a Los Chankas en la clasificación. De ganar, se acercaría a una importante victoria frente a Deportivo Garcilaso en la próxima fecha.

Melgar: Perdiendo Impulso

Al contrario, Melgar ha tenido un inicio frustrante tras una racha negativa. Luego de un partido decepcionante ante FC Cajamarca, la eliminación de la Copa Sudamericana ha agregado presión sobre el equipo.

Árbitros y Transmisión

El árbitro principal será Joel Alarcón, asistido por Michael Orué y Harlem Cocha, mientras que Hibert Villegas estará a cargo del VAR.

Pueden seguir todo el evento a través de L1MAX y la aplicación Liga 1 Play.