Evacuación Urgente en Bundaberg: Queensland se Prepara para Inundaciones Masivas

Las autoridades han declarado evacuaciones inmediatas en la ciudad costera de Bundaberg, Australia, en preparación por las severas inundaciones provocadas por un sistema tropical que afecta toda la región.

Inundaciones Devastadoras en el Norte de Australia

Las intensas lluvias de los últimos días han causado disturbios en el norte de Australia, llevando a partes del Territorio del Norte a experimentar sus peores inundaciones en décadas. La ciudad de Darwin, principal afectada, ha recibido alertas para que los residentes reduzcan su consumo de agua, debido al colapso de la represa del río Darwin, vital para el suministro hídrico.

Alerta Máxima en Bundaberg

Un aviso de emergencia fue emitido por el grupo local de gestión de desastres de Bundaberg, ya que se proyecta que el río Burnett alcance niveles críticos este martes por la tarde. Los residentes fueron instados a «abandonar inmediatamente» sus hogares ante el inminente riesgo para sus vidas.

Consecuencias del Aumento de las Aguas

Se estima que el nivel del río podría superar los 7 metros, con un posible aumento a 7.5 metros a medianoche. Tom Smith, el representante local, destacó que los puentes se cerrarán a las 15:00 horas, instando a la población a tomar decisiones sobre su refugio.

Condiciones Críticas en Queensland

La Oficina de Meteorología reportó que al menos 15 ríos en Queensland están experimentando inundaciones severas. Aunque las lluvias han cesado en la mayoría de las áreas más afectadas, los ríos seguirán en niveles elevados por un tiempo. Las proyecciones indican que la inundación en Mundubbera podría superar los 18 metros.

Ríos en Alerta

Las cifras de precipitaciones son alarmantes, destacándose 396 mm en Boondooma y 381 mm en Marodian. Mientras tanto, Gayndah ha implementado una alerta de emergencia con instrucciones para que sus habitantes busquen refugio en el salón comunitario.

Advertencias del Primer Ministro

El primer ministro, Anthony Albanese, hizo un llamado a la población a dar prioridad a su seguridad, reiterando que las personas no deben intentar cruzar aguas inundadas, advirtiendo que este tipo de decisiones podría resultar fatal.

Pronóstico de Más Lluvias

Un frente de baja presión en el Territorio del Norte seguirá generando lluvias significativas durante los próximos días, lo que podría agravar aún más la situación. La represa del río Darwin ha superado su capacidad, haciendo que la comunidad sea instada a limitar el uso de agua hasta que la situación mejore.

Impacto de la Crisis Climática

El verano austral de 2025-26 se ha registrado como el más lluvioso en casi una década, con precipitaciones un 32% superiores a la media nacional. Los expertos advierten que el calentamiento global está aumentando la vulnerabilidad de Australia ante eventos climáticos extremos, intensificando tanto las lluvias como el riesgo de inundaciones.