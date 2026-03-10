Ecología detiene camiones con madera ilegal en Misiones

En una reciente operación, el Ministerio de Ecología de Misiones interceptó camiones que transportaban madera sin la documentación necesaria, tomando medidas claras para proteger el patrimonio natural de la provincia.

La Dirección de Control Forestal de Misiones llevó a cabo operativos en la localidad de Apóstoles y otras áreas, donde se detuvieron vehículos de gran porte que transportaban madera aserrada de diversas especies sin los permisos exigidos por la ley.

Detalles de los Operativos

Durante la inspección, los agentes detectaron que parte de la carga consistía en madera de especies nativas que no figuraba en la documentación presentada, lo que llevó a la inmediata actuación de las autoridades. «Se verificó que el material carecía de las guías necesarias que certifiquen su origen legal», señala un comunicado oficial.

Ante esta irregularidad, el camión y su carga fueron trasladados a la base del Plan Provincial de Manejo del Fuego (PPMF) en Apóstoles, donde se procedió al secuestro de los materiales involucrados.

Próximos Pasos en la Investigación

Las autoridades realizaron las actas pertinentes y midieron el material implicado, como parte de las actuaciones sumariales que buscan determinar responsabilidades y aplicar sanciones según la legislación vigente. «Los operativos continuarán con un despliegue en diversas rutas de la provincia para controlar el traslado de maderas nativas», informaron desde el Ministerio.

Más Actuaciones en la Provincia

En simultáneo, se detectó otro vehículo que transportaba material forestal nativo sin la guía de traslado adecuada en el acceso a la ciudad de Posadas, lo que resultó en la retención del rodado y de su carga, conforme a las normas forestales.

Además, se llevaron a cabo controles vehiculares en diferentes zonas de Apóstoles con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos legales para el transporte de productos forestales nativos.

Las operaciones contaron con la colaboración de la Dirección de Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales de la Policía de Misiones, quienes brindaron apoyo a los inspectores a lo largo de los procedimientos.

Fuente: Ministerio de Ecología