Crisis en el INTI: Presidente detiene despidos masivos ordenados por el Gobierno

El recorte de políticas estatales ha generado una profunda crisis en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde un inminente ajuste amenaza con despedir a miles de trabajadores.

Un Plan de Austeridad Controvertido

La estrategia de reducción del Estado, impulsada por el Ministerio de Transformación y Desregulación bajo el liderazgo de Federico Sturzenegger, ha desatado un conflicto sin precedentes en el INTI. La administración exige una reestructuración operativa inmediata y prevé una ola de despidos masivos, pero la institución se resiste a aceptar esta medida drástica.

La Resistencia del INTI

Frente a la presión del gobierno, Miguel Romero, presidente del INTI, ha manifestado su firme rechazo a la orden en una reunión urgente con el Consejo Directivo. Romero afirma que no permitirá desvinculaciones bajo su mandato, insistiendo en que el acuerdo original solo contemplaba una reducción en los servicios, sin tener que despedir a los empleados.

Proyecciones Alarmantes de Despidos

Inicialmente, se había hablado de recortar 700 puestos, pero un comunicado emitido por los trabajadores advierte que la cifra podría llegar a ser mucho mayor. Según proyecciones internas, se estiman al menos 1400 despidos, lo que podría llevar al organismo al borde de la inoperancia en los próximos meses.

Recortes en Servicios Fundamental

La situación se agrava con la reciente resolución gubernamental que elimina un esencial servicio del INTI destinado al control de alimentos y bebidas. Esta medida revoca el apoyo técnico indispensable para diversas empresas y organismos de control, significando un grave golpe a la seguridad alimentaria y a los estándares de calidad en productos de consumo.

Los Consecuentes Riesgos para la Población

Con el fin de los análisis técnicos independientes, el Estado dejará de garantizar controles sobre aditivos, contaminación en alimentos y estudios de vida útil, lo que puede tener repercusiones directas sobre la salud pública.

Protestas en Respuesta a la Crisis

Ante la amenaza del vaciamiento de sus funciones, los trabajadores del INTI han convocado a una fuerte jornada de protesta. Este martes 21 de abril, a las 10 de la mañana, realizarán una conferencia de prensa frente a la institución para visibilizar el impacto de los recortes y repudiar las acciones del Gobierno Nacional.

Desajustes en el Servicio Meteorológico Nacional

El ajuste que afecta al INTI también tiene sus repercusiones en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), donde se han anunciado 140 despidos y se prevé un apagón informativo total el próximo 24 de abril. Esta medida de fuerza busca alertar sobre los recortes presupuestarios y poner de manifiesto la importancia de la información confiable ante el riesgo de eventos climáticos severos.

Implicaciones para la Seguridad Pública

Los trabajadores del SMN advierten que la falta de pronósticos y alertas afectará fundamentalmente la aviación, la navegación y el sector agropecuario, comprometiendo la seguridad de la población, tal como ocurrió en la trágica inundación de La Plata en 2013.