Worldcoin se hunde tras alianza con Tinder y Zoom

Worldcoin en Crisis: Alianzas Estratégicas No Logran Evitar la Caída de su Valor

Con el respaldo de acuerdos importantes y una innovadora tecnología de verificación de identidad, Worldcoin enfrenta un tumultuoso descenso del 13% en su cotización.

20.04.2026 • 11:36hs • MUNDO CRIPTO

Alianzas que No Satisfacen al Mercado

A pesar de la reciente presentación de su revolucionario sistema de World ID, diseñado para verificar la identidad en línea y contrarrestar el auge de la inteligencia artificial, la reacción del mercado ha sido negativa. La criptomoneda ha experimentado una caída significativa del 13%, colocándose alrededor de los u$s0,25.

Entre las nuevas colaboraciones se encuentran plataformas reconocidas como Zoom, DocuSign y la popular aplicación de citas Tinder. Estos desarrollos fueron inicialmente recibidos con entusiasmo, pero no lograron sostener el valor del token.

Detalles del Proyecto de Verificación de Identidad

El enfoque de Worldcoin radica en un dispositivo conocido como Orb, que permite escanear el iris de los usuarios para crear una identidad digital única. Este avance tiene como objetivo abordar el creciente desafío de diferenciar a las personas reales de los bots y la inteligencia artificial avanzada.

La integración con Zoom busca reforzar la autenticación facial, reduciendo la posibilidad de deepfakes en videoconferencias. Mientras tanto, DocuSign implementará medidas de verificación de identidad para garantizar la autenticidad de las firmas digitales.

Tinder, por su parte, ha lanzado un sistema de «usuario verificado» para asegurar que detrás de cada perfil se encuentre una persona auténtica.

Dudas en el Horizonte Regulatorio

A pesar de las innovaciones, el mercado permanece alerta ante preocupaciones relacionadas con la adopción y los riesgos regulatorios asociados con la utilización de datos biométricos sensibles. Estos factores han contribuido a la desconfianza hacia el token WLD.

Desde su lanzamiento, Worldcoin ha enfrentado críticas por la recolección de datos biométricos como el iris, considerados identificadores de alto riesgo. Autoridades en Europa y América Latina han impuesto restricciones a sus operaciones por posibles violaciones a la privacidad.

Sin embargo, la empresa defiende su tecnología, destacando que encripta la información y elimina las imágenes biométricas después de su procesamiento, generando únicamente un identificador digital anónimo.