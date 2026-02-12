Crisis en el sector cárnico: «El mundo enfrenta una escasez de carne vacuna»

El nuevo acuerdo entre Argentina y Estados Unidos reaviva las preocupaciones sobre el mercado interno de la carne, generando temores de aumentos de precios y un posible descenso en el consumo.

El cierre del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos ha puesto en la mira el futuro del mercado cárnico local, sobre todo en medio de las inquietudes acerca de posibles subas abruptas en los precios y cómo esto podría afectar el consumo interno. En este contexto, dialogamos con Fernando Canosa, consultor ganadero, quien analizó la situación actual.

Argentina, Líder Mundial en Consumo de Carne Vacuna

Según Canosa, Argentina se mantiene como el principal consumidor de carne vacuna en el mundo, con un promedio de 49 a 50 kilos por persona al año. “Argentina sigue siendo el primer consumidor de carne vacuna”, destacó, valorando el lugar que ocupa en el contexto global.

Sin embargo, el experto aclaró que, aunque el consumo ha disminuido en comparación con décadas pasadas, no es motivo de alarma. “No se ha registrado una caída significativa en los niveles de consumo”, aseguró Canosa.

Argentina y su Apetito por la Proteína Animal

El análisis de Canosa va más allá de la carne, abarcando también el consumo total de proteínas animales. “Argentina se encuentra entre los mayores consumidores de proteínas de origen animal”, explicó, mencionando que el país ocupa el segundo lugar en el ranking mundial, por detrás de Estados Unidos, y seguido de Australia.

Desafíos en el Mercado Cárnico

El consultor señala que la actual inestabilidad del sector cárnico no solo se debe al aumento de exportaciones, sino que es el resultado de decisiones acumuladas a lo largo de los años. “Hay una clara discrepancia entre la demanda y la oferta”, afirmó.

Entre los factores que afectan al mercado, mencionó las restricciones a las exportaciones y los cambios en los pesos de faena. “Se han impuesto restricciones a la exportación y se han priorizado animales de menor peso”, detalló, subrayando la complejidad del escenario actual.