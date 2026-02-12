Terremoto de 6.1 Magnitud Sacudió la Región Durante Casi un Minuto

Terremoto de 6,1 Grados Sacude Chile y se Siente en Mendoza y San Juan

Un potente terremoto de 6,1 grados en la escala de Richter estremeció este jueves por la mañana la región de Coquimbo en Chile, generando temores que llegaron hasta Mendoza y San Juan, donde muchos habitantes sintieron el impacto.

Detalles del Sismo El temblor se registró a las 10:34 de la mañana y tuvo su epicentro en la región de Coquimbo, en el Norte Chico de Chile, a una profundidad de 54 kilómetros. La duración del sismo fue considerable, alcanzando los 50 segundos.

Impacto en Argentina En territorio argentino, el fenómeno sorprendió a los habitantes de Mendoza y San Juan. Muchos reportaron movimientos de ventanas y lámparas, además de agitación en piletas y peceras. En algunos edificios gubernamentales de Mendoza, se activaron protocolos de seguridad, llevando a los empleados a evacuar como medida preventiva.

Reacciones en Redes Sociales Los usuarios en las redes sociales no tardaron en compartir sus experiencias, haciendo eco del temblor. A pesar de su intensidad moderada, localidades más distantes como La Rioja, Catamarca, San Luis e incluso Córdoba, también informaron haber percibido el movimiento.

Recomendaciones de Seguridad Frente a la situación, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza hizo un llamado a la ciudadanía sobre la importancia de estar preparados ante emergencias. Se enfatizó la necesidad de contar con un plan familiar que facilite una respuesta rápida y eficaz. Las autoridades aconsejan mantener la calma durante un sismo y tener a mano una mochila de emergencia con agua, alimentos, linterna y otros artículos esenciales. Además, es fundamental aprender técnicas de primeros auxilios y conocer los lugares más seguros en el hogar.