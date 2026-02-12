Incendios en Chile: Al menos 20 fallecidos y estado de catástrofe declarado

El presidente Gabriel Boric ha declarado el estado de catástrofe en las regiones de Biobío y Ñuble, donde incendios forestales han cobrado la vida de al menos 20 personas y devastado comunidades enteras.

Incendios y desgracia en el sur de Chile

Las llamas arrasan áreas extensas, poniendo en riesgo a miles de habitantes. Hasta ahora, 34.000 hectáreas han sido consumidas por el fuego.

Impacto de los Incendios

Los incendios, particularmente en la zona costera de Concepción, han destruido más de 536 hogares, dejando una estela de desolación y coches calcinados en las calles. La Corporación Nacional Forestal (Conaf) reporta un total de 34 incendios activos en todo el país.

Evacuaciones y medidas de emergencia

El presidente Boric afirmó: «Ante la gravedad de los incendios, todos los recursos están disponibles». Las evacuaciones se han concentrado sobre todo en las ciudades de Penco y Lirquén, donde la población supera las 60.000 personas.

Condiciones Climáticas Desfavorables

Los incendios se ven favorecidos por vientos fuertes y temperaturas extremas, que podrían alcanzar los 38 °C en los próximos días. Este fenómeno se agrava por una prolongada sequía que afecta a la región.

Historia de Devastación

Chile no es ajeno a este tipo de tragedias; en 2024, incendios en la región de Valparaíso resultaron en la muerte de más de 120 personas. La frecuencia y gravedad de los incendios forestales han aumentado, alertando sobre la necesidad de una respuesta más efectiva por parte del gobierno y la sociedad civil.

El Futuro Desconcertante

A medida que las llamas continúan su avance, la atención se centra en la recuperación y en la urgencia de prevenir futuras catástrofes. Mientras tanto, miles de familias enfrentan la incertidumbre de un retorno a casa que podría tardar mucho tiempo en llegar.