Impacto de la Reforma Laboral: Claves del Proyecto de Milei

En una jornada maratónica, el oficialismo libertario ha conseguido la aprobación del proyecto de reforma laboral en la cámara alta, gracias a la colaboración de algunos bloques de la oposición.

Aprobación en la Cámara Alta

La reforma laboral fue respaldada por 42 senadores a favor, frente a 30 en contra. Este resultado fue alcanzado a altas horas de la madrugada y ahora el texto espera su tratamiento en la Cámara de Diputados.

El gobierno busca que la reforma sea sancionada antes del 1° de marzo, cuando Javier Milei presentará su propuesta ante ambas cámaras legislativas para dar inicio a un nuevo período de sesiones.

Modificaciones Clave de la Reforma

Entre los cambios más destacados del proyecto está la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), cuentas específicas que los empleadores deberán financiar con un porcentaje de sus contribuciones patronales: 1% para las grandes empresas y 2,5% para las pymes.

Vacaciones y Jornadas Laborales

El nuevo marco establece que los empleadores deberán conceder vacaciones entre el 1º de octubre y el 30 de abril, aunque cabe la posibilidad de acordar un período diferente. Además, se permitirá el fraccionamiento de vacantes, siempre que cada tramo no sea menor a 7 días.

Otro aspecto relevante es la posibilidad de ampliar la jornada laboral hasta 12 horas diarias, garantizando un descanso de 12 horas entre turnos. Las horas extras podrán ser negociadas entre empleador y empleado, permitiendo un régimen de compensación flexible.

Acompañamiento Político

El apoyo a esta iniciativa provino de La Libertad Avanza, junto a la UCR y el PRO, mientras que el bloque peronista se posicionó en contra, con 28 senadores rechazando el proyecto. Después de una intensa discusión que incluyó más de 50 modificaciones al texto original, la reforma fue aprobada por un amplio margen.

El Debate en el Senado

La aprobación se logró en medio de un debate que superó las 13 horas, atrayendo la atención de funcionarios como la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este momento se considera un «primer paso hacia un cambio histórico» por parte de los representantes del oficialismo.

Tras la votación, el Senado continuó con el examen detallado del proyecto, lo que reflejó el esfuerzo en la búsqueda de consenso entre diferentes fuerzas políticas.