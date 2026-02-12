Guía para acceder a la nueva tasa

La innovadora fintech argentina Ualá ha elevado la rentabilidad de su cuenta remunerada, brindando una atractiva tasa de hasta 29% TNA para los fondos en su plataforma digital.

Ualá Mejora Su Propuesta: Tasa de Interés Atractiva

Con esta actualización, Ualá posiciona su cuenta remunerada como una de las más competitivas del mercado, ideal para quienes desean proteger el valor de su dinero. La nueva tasa ya está envigor y se estructura en diferentes niveles según la actividad de los usuarios en la aplicación.

Tasa Base y Escalones de Rentabilidad

La rentabilidad inicial es de 23% TNA para saldos que oscilan entre $10.000 y $1.000.000, sin necesidad de cumplir requisitos adicionales. Los usuarios que realicen más transacciones mensuales pueden incrementar su rendimiento.

Para aquellos que registren $250.000 en operaciones válidas al mes, la tasa se eleva a 26% TNA. Así mismo, quienes superen los $500.000 en movimientos tienen la posibilidad de alcanzar la máxima rentabilidad de 29% TNA.

Operaciones para Mejorar la Rentabilidad

Para potenciar la tasa de la cuenta remunerada, se consideran diversas actividades, tales como:

Inversiones en dólares, acciones, bonos y CEDEARs a través de la app.

Consumos con tarjeta de crédito y pagos mediante QR.

Recargas y pago de servicios.

Este esquema también se extiende a Ualá Bis, la versión destinada a comercios, donde aquellos con facturaciones superiores a $750.000 pueden acceder a una tasa de 26% TNA, mientras que quienes logren superar $1.500.000 se benefician de hasta 29% TNA.

Declaraciones del CEO de Ualá

Pierpaolo Barbieri, CEO de Ualá, celebró la actualización en sus redes sociales: «Hoy subimos la tasa de Cuenta Remunerada. La mejor cuenta del mercado, aún mejor. Ahora Plus rinde 29%. Liquidez absoluta. Siempre mejor Ualá».