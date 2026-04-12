Crisis en la industria electrónica: Aumento de costos amenaza la producción

En medio de un panorama económico complicado, el sector de electrónica y electrodomésticos en Argentina enfrenta un grave desafío: el incremento de costos de producción y una notoria caída en las ventas que impacta la rentabilidad de las empresas.

La reciente escalada del conflicto en Oriente Medio ha acentuado una crisis que el sector viene advirtiendo desde hace más de un año. Con un consumo en declive, los costos de producción han experimentado un aumento oscila entre el 15% y el 35%. Según la «Encuesta de comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar» publicada por el Indec, el cuarto trimestre de 2025 evidenció una disminución del 1,7% en las ventas comparado con el mismo período del año anterior.

Causas de Aumento en los Costos de Producción

La industria ha señalado que, en el contexto actual, hay una presión contínua sobre los precios, lo que dificulta la estabilidad en el mercado. El aumento exponencial de los insumos, fundamentalmente por el impacto del conflicto en Oriente Medio, se suma al incremento de los costos logísticos. La constante subida del precio de los combustibles afecta tanto el transporte de materias primas como la distribución de productos al consumidor final.

Aumento en Fletes y Costos Logísticos

Los costos de flete han alcanzado cifras alarmantes, con incrementos de hasta 1.200 dólares por contenedor. Aunque estos ajustes pueden no ser permanentes, se suman otros cargos adicionales, como los recargos por combustible, que han llegado a los 300 dólares por contenedor. Esta situación forman parte de una tendencia creciente de ajustes, influenciada por las actuales tensiones geopolíticas que están afectando el precio de la energía y la normalidad en las rutas marítimas.

Impacto de la Guerra en Irán y la Apreciación del Yuan

La guerra en Irán ha sido un factor transversal en el aumento de los costos de producción y ha generado retrasos en la entrega de materia prima. Por otro lado, la reciente apreciación del yuan, que ronda el 5% en el último año, también ha generado presión sobre los precios en origen.

Costo de Materias Primas Clave

El aumento de precios no se limita a los insumos de logística. Bienes fundamentales como el cobre y el aluminio, esenciales para la fabricación de componentes eléctricos, han visto ajustes significativos. El precio del cobre, que hace un año promediaba 4,6 dólares por libra, ahora oscila entre 5,5 y 5,8 dólares por libra, afectando directamente productos como los aires acondicionados, que habían tenido un crecimiento del 22% en sus ventas en el último trimestre de 2025.

Asimismo, el aluminio también ha experimentado incrementos. Su precio ha subido de 2.400 dólares por tonelada a más de 3.200 dólares, afectando la producción y obligando a las empresas a buscar alternativas.

Aumento en el Precio de Productos Electrónicos

En el sector de la electrónica, se han registrado aumentos de precios en paneles de TV y memorias (DRAM y NAND). Este incremento ha sido impulsado por la creciente demanda global asociada al desarrollo de la inteligencia artificial, proyectándose futuras subas de entre el 45% y el 60%, junto con restricciones en la disponibilidad de suministros.

Todo esto crea un panorama complejo para las empresas, que deben absorber parte de estos incrementos para mantener la demanda en un mercado donde el consumo es cada vez más sensible a los cambios de precios.