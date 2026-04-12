Plan Integral para Restaurar la Casona del Botánico

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inicia un ambicioso proyecto para restaurar la emblemática casona del Jardín Botánico, buscando ofrecer un espacio inclusivo tanto para vecinos como para visitantes.

Con más de 150 años de historia, la casona del Jardín Botánico se alza con orgullo en el paisaje urbano porteño. Este edificio, que una vez fue el centro de operaciones de Carlos Thays, el destacado paisajista que transformó el espacio verde a finales del siglo XIX, ahora se prepara para una transformación integral que permitirá que un mayor número de personas lo disfruten.

Detalles de la Restauración Integral

El plan proyecta una renovación completa, abarcando tanto el interior como el exterior de la casona. Las obras contemplan intervenciones en la planta baja, planta alta y azotea. Con la apertura de nuevos sanitarios públicos, que incluyen opciones accesibles, este esfuerzo busca fomentar un ambiente de comodidad y accesibilidad desde 2025.

Mejoras en Accesibilidad y Funcionalidad

El proyecto pone especial énfasis en garantizar que todas las personas puedan disfrutar del espacio. Se construirán rampas accesibles y se preve que se realicen trabajos para conservar las icónicas fachadas de ladrillo, la histórica escalera y las carpinterías originales. Entre las tareas también se incluyen la sustitución de piezas dañadas, desinfección de la madera, y la instalación de un ascensor interno, asegurando así una movilidad eficaz dentro del edificio.

Una Nueva Experiencia para los Visitantes

Además de la restauración física, los planes para el edificio incluirán la reorganización de sus espacios internos, mejorando la funcionalidad y promoviendo un ambiente acogedor. Se desplegarán nuevos muebles en la planta alta, se adecuarán los sanitarios existentes y se renovará la iluminación para enriquecer la experiencia del visitante.

Espacios Comunes y Café

El proyecto también contempla la creación de áreas comunes accesibles y el establecimiento de un café, lo que sin duda convertirá a este espacio en un lugar de encuentro ideal para quienes buscan disfrutar de la belleza natural que el Jardín Botánico ofrece. “Preservar este hermoso jardín, considerado uno de los mejores del mundo, es una prioridad para nosotros”, destacó Ignacio Baistrocchi, Ministro de Espacio Público.