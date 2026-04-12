EE.UU. e Irán finalizan sin acuerdo las negociaciones de paz en Pakistán

La reciente cumbre de conversaciones en Islamabad terminó sin acuerdo, dejando en vilo un frágil alto al fuego que opera desde hace dos semanas.

Las esperadas negociaciones entre Estados Unidos e Irán concluyeron sin consenso tras un intensivo diálogo de 21 horas. La falta de acuerdos ha generado incertidumbre sobre el futuro del alto el fuego, que fue pactado inicialmente por ambas naciones junto a Israel.

Un Análisis de las Conversaciones

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien lideró la delegación de su país, calificó las pláticas de «sustantivas», aunque también lamentó que Irán decidiera no aceptar las condiciones propuestas. «Es una mala noticia para Irán, mucho más que para EE.UU.», afirmó Vance, destacando su constante comunicación con el presidente Donald Trump.

Objetivos No Cumplidos

Durante las conversaciones, Vance reiteró el principal objetivo del presidente estadounidense: garantizar que Irán no busque desarrollar un arma nuclear. “No observamos un compromiso afirmativo de Irán” en este sentido, declaró el vicepresidente. “Estuvimos negociando de buena fe y salimos con una oferta clara que esperamos sea considerada por los iraníes”.

El Rol de Pakistán en el Diálogo

A medida que se acerca el final del alto al fuego de 14 días, mediadores paquistaníes hacen un llamado para que ambas partes mantengan la tregua. Sin embargo, el desenlace de estas negociaciones aún es incierto.

Las Demandas de Irán

La delegación iraní, encabezada por el presidente del parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, había presentado «líneas rojas» durante las reuniones. Estas incluían compensaciones por los daños causados por los ataques de Estados Unidos e Israel, además de la liberación de activos iraníes congelados.

Reacciones de Irán y Futuro del Alto el Fuego

Después de culminar las conversaciones, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, indicó que la falta de acuerdo se debió a «diferencias en dos o tres temas importantes». Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, subrayó la importancia de mantener el compromiso de alto al fuego, anunciando que su país trabajará para facilitar futuros diálogos entre Estados Unidos e Irán.