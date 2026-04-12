Ecuador sumará un nuevo megabuque de guerra para fortalecer la seguridad marítima

Ecuador está a punto de recibir un buque de guerra multipropósito, un importante refuerzo para sus operaciones de seguridad marítima, que tiene como objetivo enfrentar el crimen organizado en sus aguas.

El megabuque, conocido como BAE Jambelí, zarpó de Corea del Sur y hace actualmente una escala en San Diego, Estados Unidos, antes de llegar a Ecuador. Este nuevo integrante de la Armada ecuatoriana será crucial para mejorar las capacidades de respuesta frente a amenazas marítimas y actividades delictivas.

Características del BAE Jambelí

Diseñado para afrontar múltiples desafíos, el BAE Jambelí cuenta con tecnología avanzada que le permitirá ejecutar vigilancia y control marítimo, además de colaborar en operaciones contra el crimen organizado. Su flexibilidad también le permitirá realizar transporte logístico, misiones de búsqueda y rescate, y participar en actividades de ayuda humanitaria.

Capacidades Operativas

El buque tiene la capacidad de transportar hasta tres lanchas interceptoras y navegar de manera continúa durante 40 días sin necesidad de regresar a puerto. Esto es un avance significativo para el país, ya que su tamaño y autonomía le permitirán almacenar combustible, agua y provisiones para operaciones prolongadas.

Importancia en la Lucha Contra el Crimen

El Ministerio de Defensa ha declarado que esta incorporación fortalece la seguridad nacional y envía un mensaje directo a las mafias: Ecuador no retrocederá en la defensa de sus ciudadanos. El presidente Daniel Noboa ha promovido el estado de conflicto armado interno desde 2024 para intensificar los esfuerzos contra las organizaciones criminales.

Contexto Regional

Ecuador se encuentra en una zona estratégica, entre Colombia y Perú, los principales productores de cocaína del mundo. Este lugar clave para el tráfico de drogas a mercados internacionales ha llevado al país a reforzar sus medidas de seguridad marítima. La reciente participación del portaaviones USS Nimitz en ejercicios navales refuerza este compromiso, aumentando la interoperabilidad entre las fuerzas navales de la región.

Con la llegada del BAE Jambelí, Ecuador está dando un importante paso hacia la modernización de sus Fuerzas Armadas, demostrando que está decidido a enfrentar los retos de seguridad que representan el narcotráfico y el crimen organizado en el país.